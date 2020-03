X-Men 2 le 12 mars sur TMC : que devient Famke Janssen (Jean Grey) ?

Le second volet des aventures des X-Men passe le 12 mars sur TMC. Pour l'occasion, découvrez ce que devient Famke Janssen, l'interprète du Docteur Jean Grey, aka Dark Phoenix.

X-Men 2 marque un tournant pour Jean Grey, le personnage campé par l'actrice néerlandaise. Alors que les mutants sont de plus en plus attaqués, ses pouvoirs lui échappent progressivement. Une puissance redoutable gronde en elle et Jean Grey ne tarde pas à comprendre ce qu'elle doit faire pour s'en libérer...

Une comédienne incandescente

Le docteur Jean Grey est l'un des personnages emblématiques de la saga X-Men. En témoigne le prequel paru l'an passé avec Sophie Turner, Dark Phoenix. Toutefois, Famke Janssen, l'interprète emblématique du personnage dans la trilogie originale, s'est depuis fait - en apparence - relativement discrète sur nos écrans. Dans quoi a-t-elle tourné depuis la fin de la trilogie ? Focus sur le parcours d'une comédienne injustement méconnue.

Janssen, élève talentueuse formée auprès des plus grands, peine toutefois à décrocher des rôles importants sur nos écrans. C'est son interprétation de l'espionne russe Xenia Onatopp dans GoldenEye ( 1995) qui lui vaut une certaine notoriété. Pour l'anecdote, Alan Cumming, qui joue Diablo dans X-Men 2, a lui aussi participé au film... et tous deux campaient les antagonistes du plus célèbre agent secret britannique.

Et maintenant ?

Pour ce qui est de l'après X-Men, Janssen s'est illustrée dans beaucoup de programmes – anglophones comme néerlandais. Côté salles obscures, vous avez pu la croiser dans la saga Taken : elle est Lenore, l'ex-femme de Bryan (Liam Neeson) et apparaît ainsi dans les trois volets de la saga d'action.

Côté X-Men, l'actrice s'est illustrée dans Wolverine : Le combat de l'Immortel ainsi que Days of Future Past. Ce ne sont toutefois que des apparitions : dans le premier, Logan, le cœur brisé, fantasme sa présence tandis que le second, comme son nom l'indique, se déroule dans le passé.

L'actrice a bel et bien tourné la page avec la saga et, si elle se fait discrète au cinéma, elle participe à de nombreuses séries, à commencer par Nip/Tuck dans laquelle elle interprétait la ténébreuse Ava Moore. Vous l'avez aussi croisée dans Murder, le programme porté par Viola Davis. Janssen y joue Eve Rothlo, une ancienne amie (amante?) du professeur Keating... La comédienne a aussi tenu le rôle de Susan Hargrave dans Blacklist, qui s'avère être aussi l'un des personnages principaux du spin-off Blacklist : Redemption. Malheureusement, ce dernier n'a pas eu droit à une seconde saison. L'actrice a également tourné dans Hemlock Grove, un show horrifique, et a récemment participé à une série Netflix au succès retentissant, Dans leur regard.

Un emploi du temps chargé pour une comédienne hypnotique : et vous, dans quoi avez-vous préféré Famke Janssen ?

