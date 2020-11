X-Men Le Commencement sur C8 : qui est vraiment Le Club des Damnés dans les comics ?

Sorti en 2011, "X-Men : Le Commencement" est un préquel de la trilogie cinématographique sorti entre 2000 et 2006. Néanmoins, pour ce nouvel opus, l'ennemi n'est pas Magneto mais un groupe de mutants surpuissants nommé Le Club des Damnés. Un adversaire récurrent des X-Men dans les comics.

X-Men : Le Commencement : un retour salué

On l'oublie souvent mais X-Men (2000) fut, avec Blade (1998), le long-métrage qui sonna le renouveau des films de super-héros dans l'industrie hollywoodienne. En effet, la trilogie consacrée aux mutants rencontra un succès immédiat, donnant lieu à des suites, spin-offs ou prequels. Dix ans plus tard X-Men : Le Commencement voit le jour. Toujours produit par la Fox, le film est réalisé par Matthew Vaughn, déjà auteur d'une adaptation de comics avec Kick-Ass. Ce dernier tient alors à renouveler totalement la franchise, en y ajoutant un nouveau style et un nouveau casting, à l'instar du Star Trek (2009) de J.J Abrams. Exit donc Patrick Stewart et Ian McKellen, qui incarnaient respectivement le Professeur Xavier et Magneto. Et place à James McAvoy et Michael Fassbender qui incarnent des versions plus jeunes. La recette fonctionne puisque ce prequel est un grand succès critique et commercial, permettant de lancer une nouvelle saga.

X-Men : Le Commencement se déroule donc dans les années 60, 40 ans avant les événements de la trilogie originelle. C'est une époque durant laquelle les mutants n'ont pas encore révélé leur existence au monde. Ainsi, on y suit Charles Xavier et Erik Lehnsherr, qui étaient amis à ce moment-là. Les deux hommes vont s'allier devant une menace majeure qui risque de mener à une Troisième Guerre Mondiale.

© Twentieth Century Fox France

Le Club des Damnés, adversaire récurrent des X-Men

Dans ce préquel, l'antagoniste se nomme Le Club des Damnés. Il s'agit d'un groupe de mutants extrêmement puissant dont le but est d'intensifier la crise des missiles afin de provoquer un conflit nucléaire mondial. Les êtres évolués génétiquement sortiraient alors grands vainqueurs de cette tragédie. Dans le film, ils sont au nombre de quatre : Sebastian Shaw le leader, Emma Frost, Azazel et Riptide.

Dans les comics, Le Club des Damnés est également un groupe secret, sauf qu'il fut fondé au XVIIIème siècle par des gentlemen britanniques. Chris Claremont et John Byrne, les scénaristes, se sont en effet inspirés d'un vrai groupe ayant existé à cette époque. D'ailleurs, le style et les vêtements de ses membres sont très semblables à ceux que portait l'aristocratie de l'époque. L'objectif du Club des Damnés est d'influencer politiquement et économiquement le monde, dans le plus grand secret. Issues de la haute société, les personnes qui composent le club font souvent partie de familles influentes. Par conséquent, la carte de membre se transmet par héritage. Toutefois, à l'intérieur même du club, il existe un conseil secret, connu par quelques rares élus. Nommé Cercle Intérieur, il regroupe des membres qui portent des titres correspondant à des pièces de jeux d'échecs tels que le Roi, la Reine, le Fou ou bien la Tour. Lorsqu'apparaît Le Club des Damnés pour la première fois dans le comics (numéro 100 d'Uncanny X-Men), Sebastien Shaw et Emma Frost en font déjà partie. Le Cercle Intérieur tente alors de manipuler l'esprit de Jean Grey. Malheureusement, le plan va échouer et surtout déboucher sur la libération du Phenix Noir.

© Twentieth Century Fox France

Et Donald Pierce ?

Donald Pierce n'apparaît pas dans X-Men : Le Commencement, alors qu'il fait partie des membres éminents du club qui apparaissent pour la première fois dans les comics. En effet, il est un cyborg, considéré comme le Fou Blanc au sein du Cercle Intérieur.

La saga cinématographique lui a toutefois accordé un autre rôle puisqu'il est un antagoniste majeur dans Logan, l'ultime spin-off consacré au mutant Wolverine. Dans ce film, il ne semble avoir aucun lien avec le Club, et se trouve chargé de traquer la mutante X-24, que Wolverine et le Professeur X tentent de protéger.