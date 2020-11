X-Men Origins Wolverine sur C8 : Dents-de-Sabre est-il vraiment le frère de Wolverine ?

En 2009, « X-Men Origins : Wolverine » était le tout premier opus dérivé de la franchise globale. Réalisé par Gavin Hood, le film proposait de revenir sur les origines du plus célèbre des mutants : Wolverine.

X-Men Origins Wolverine : une grosse déception pour les fans

Gavin Hood, auréolé de son succès de Mon nom est Tsotsi, a été choisi par la 20th Century Fox pour mettre en scène X-Men Origins : Wolverine, le tout premier spin-off de la saga mutante. Pour l'occasion, Hugh Jackman reprenait son rôle culte du mutant griffu pour la quatrième fois. À l'époque, il égalait le record de Christopher Reeves (Superman) comme l'acteur ayant incarné le plus de fois un super-héros au cinéma. De retour dans la peau du puissant Wolverine, Hugh Jackman était accompagné par une distribution solide notamment composée de Danny Huston dans la peau de William Stryker, de Liev Schreiber en Dents-de-Sabre, de Taylor Kitsch en Gambit ou encore de Ryan Reynolds dans la peau de Deadpool.

X-Men Origins : Wolverine a été très mal reçu par les critiques et les spectateurs. Le film est une catastrophe, à tel point que Hugh Jackman a failli abandonner le rôle du mutant à l'issue de cette production. De plus, pour un budget de 150 millions de dollars, le film en a rapporté 373 millions au box-office, une petite déception pour la Fox qui a enterré les autres projets de spin-off. En effet, Wolverine devait ouvrir la voix à d'autres films X-Men Origins, avec notamment des histoires solo centrées sur Magnéto et sur Tornade. Mais la Fox a préféré partir dans une autre voie en rajeunissant tous les personnages avec X-Men : Le Commencement.

De nombreux mutants secondaires

L'intérêt de X-Men Origins : Wolverine, c'est que le film proposait l'introduction de nombreux autres mutants, parfois assez méconnus. C'était notamment l'occasion de croiser la route du célèbre Gambit, un personnage très connu des lecteurs de comics. Interprété par Taylor Kitsch, Rémy LeBeau, qui a la capacité de générer de l'énergie, est un combattant talentueux. Même s'il fait une courte apparition dans Wolverine, il était voué à revenir, dans sa propre aventure. Depuis la sortie du film, la 20th Century Fox a tenté de développer une aventure solo sur le personnage, en remplaçant discrètement Taylor Kitsch par Channing Tatum. Mais le film ne s'est jamais fait, et Gambit reste cantonné à une unique apparition dans toute la saga mutante.

X-Men Origins : Wolverine était également l'occasion de croiser la route de l'acteur Kevin Durand dans la peau du mutant Blob. Un personnage relativement célèbre dont les capacités sont un peu particulières. Le comédien a incarné cet énorme protagoniste vêtu d'un « fat suit », un costume pour paraître gros. Il faut dire que le Blob a une corpulence hallucinante. Son costume est le plus énorme jamais créé pour un film, à l'intérieur duquel se trouvait un système de refroidissement de pointe, construit à l'origine par la NASA. Rien que ça. Mais le personnage le plus intéressant de X-Men Origins : Wolverine demeure Dents-de-Sabre.

Dents-de-Sabre est-il réellement le frère de Wolverine ?

Interprété par Liev Schreiber, c'est la deuxième fois que Dents-de-Sabre apparaît dans la franchise mutante. Dans le premier X-Men, Bryan Singer a confié l'interprétation de Dent de Sabre à Tyler Mane, qui est resté cantonné à un rôle assez secondaire. Gavin Hood a décidé de lui donner beaucoup plus d'importance dans son Wolverine, quitte à changer les origines du personnage. Parce que dans les comics, Dents-de-Sabre n'est pas le frère de Wolverine.

Victor Creed, alias Dents-de-Sabre, est créé en 1977 par Chris Claremont et John Byrne. À l'origine, ce protagoniste est un meurtrier sans pitié, capable des pires atrocités. Mais avec le temps, son caractère a évolué. Dernièrement, dans les comics, Dents-de-Sabre cherchait même la rédemption, jusqu'à rejoindre pendant un temps les prestigieux X-Men. Mais, à l'origine, cet antagoniste est un total décérébré. Dans le film, Gavin Hood décide que les deux mutants principaux sont frères, offrant une identité commune à Wolverine et Dents-de-Sabre pour accentuer leur relation ambiguë. Mais dans les comics, leur relation est beaucoup plus floue.

Dans les comics, Wolverine et Dents-de-Sabre sont tous les deux les cobayes d'expériences scientifiques non autorisées du projet Arme X. Tous les deux, ils ont des capacités sensiblement identiques avec un facteur de régénération impressionnant. Mais si Logan a des griffes énormes, Dents-de-Sabre doit se contenter de ses ongles affûtés. Tandis que Wolverine se bat constamment contre ses instincts primaires d'animal, Victor Creed est l'exact opposé, se laissant aller à la violence avec un plaisir sadique.

Dents-de-Sabre est-il le père de Wolverine ?

Pendant un temps, Dents-de-Sabre pensait être le père de Wolverine. Cette idée est venue de Chris Claremont, l'écrivain culte de la saga X-Men. Il voulait faire de Dents-de-Sabre le père de Logan. Mais des retours de continuité de ses successeurs ont changé cette idée originelle. L'auteur a toujours justifié cette approche au cours de sa carrière :

Père et fils. C’est la raison pour laquelle Dents-de-Sabre a toujours considéré Logan comme un « double raté ». Un autre point essentiel de ma façon de voir leur relation est que, tout au long de leurs vies, Logan n’a jamais vaincu Dents-de-Sabre dans une rage meurtrière. Dans le même registre, Dents-de-Sabre a toujours réussi à trouver la trace de Wolverine le jour de son anniversaire, afin de le battre pratiquement à mort. Juste pour rappeler à Logan qu’il en est capable.

Des tests génétiques du S.H.I.E.L.D. démontrèrent que les deux mutants n'étaient pas père et fils, laissant tout de même une ambiguïté. Cousins, neveux et demi-frères n'ont pas forcément le même patrimoine génétique. Certains scénaristes ont avancé leur lien fraternel, une idée très vite abandonnée. D'autres ont émis l'hypothèse que les deux personnages ont un ancêtre commun. Là aussi sans suite. Enfin, l'idée la plus répandue serait que Dents-de-Sabre soit le clone de Wolverine. Un clone créé par Mr Sinistre, qui lui aurait donné ses capacités de régénération. Pendant un temps, on ne sait même plus qui est l'original entre Wolverine et Dents-de-Sabre. Mais par la suite, Mr Sinistre explique que la capacité de cicatrisation des deux mutants en fait des êtres impossible à cloner.

Ainsi, après réflexion, Dents-de-Sabre n'est clairement pas le frère de Wolverine (ni le père, ni le clone, ni rien du tout). Ce lien de parenté est une liberté que Gavin Hood a prise par rapport aux comics dans son X-Men Origins : Wolverine pour accentuer la dualité entre ses deux protagonistes.