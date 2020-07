Project Power : le film de super-héros de Netflix se dévoile - CinéSéries

Project Power, film de super-héros produit par Netflix et porté par Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt se précise. Entertainment Weekly a partagé une série de photographies inédites tandis que le service de streaming a dévoilé la bande-annonce.

C'est quoi Project Power ?

Project Power est le prochain film de super-héros de Netflix. La plateforme tente elle aussi de capitaliser sur ce genre extrêmement en vogue depuis quelques années. D'où l'arrivée prochaine de Project Power. L'intrigue tourne autour d'une drogue mystérieuse qui apparaît dans les rues de la Nouvelle-Orléans. La substance donne aux consommateurs une super-puissance aléatoire durant 5 minutes. Le projet est porté par Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt. Jamie Foxx incarne un ancien soldat essayant de trouver la source de la drogue. Joseph Gordon-Levitt campe un détective de la police de la Nouvelle-Orléans qui s'implique dans l'affaire. Enfin, Dominique Fishback joue Robin, un jeune croupier. Project Power, réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, est attendu le 14 août prochain sur Netflix. Il s'agit du plus gros projet du duo. Ces derniers ont notamment mis en scène Paranormal Activity 3 et 4. Ils ont également signé le récent Nerve, et sont actuellement en train de travailler sur une adaptation de Mega Man.

Les premières photos et une bande-annonce

Entertainment Weekly a publié le premier lot d'images du film. Des clichés qui dévoilent les têtes d'affiche du casting, ainsi que les deux réalisateurs. Jamies Foxx est aperçu en mauvaise posture, attaché sur une chaise. Il a une capsule entre les dents qui pourrait être la drogue susmentionnée. Joseph Gordon-Levitt semble en plein milieu de son enquête et Machine Gun Kelly est englouti par d'immenses flammes.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Egalement Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du film (à découvrir en une de l'article). Une vidéo promotionnelle efficace qui donne une bonne idée de que proposera Project Power avec Jamie Foxx en forme.

Alors que Project Power est vendu comme un film de super-héros, ces images se rapprochent davantage du thriller que du genre super-héroïque. Le ton granuleux apporte une certaine forme de réalisme avec un soupçon de fantaisie. L'intrigue centrale autour de cette drogue rappelle cependant la série The Boys et son composé V qui donne des pouvoirs aux nourrissons. Mais dans tous les cas Power Project a de quoi attirer la curiosité de fans du genre. Rendez-vous le 14 août prochain sur Netflix !