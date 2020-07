Project Power : Netflix dévoile un extrait explosif avec Joseph Gordon-Levitt

« Project Power », le futur film de super-héros produit par Netflix se précise. La plateforme vient de partager un extrait inédit du métrage dans lequel Joseph Gordon-Levitt est aux prises avec un assaillant pas comme les autres.

C'est quoi Project Power ?

Project Power est une production Netflix. Avec ce film, la plateforme veut rejoindre le genre super-héroïque en proposant son propre dérivé du style. L'intrigue tourne autour d'une drogue mystérieuse qui apparaît dans les rues de la Nouvelle-Orléans. La substance donne aux consommateurs une super-puissance aléatoire durant 5 minutes. Le projet est porté par Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt. Jamie Foxx incarne un ancien soldat essayant de trouver la source de la drogue. Joseph Gordon-Levitt campe un détective de la police de la Nouvelle-Orléans qui s'implique dans l'affaire. Enfin, Dominique Fishback joue Robin, un jeune croupier. Project Power, réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, est attendu le 14 août prochain sur Netflix. Il s'agit du plus gros projet du duo. Ces derniers ont notamment mis en scène Paranormal Activity 3 et 4. Ils ont également signé le récent Nerve, et sont actuellement en train de travailler sur une adaptation de Mega Man.

Un court extrait explosif

Netflix a publié un nouveau clip de Project Power. Ces nouvelles images mettent en vedette Joseph Gordon-Levitt dans la peau d'un policier qui enquête sur ces mystérieuses pilules. Dans cet extrait musclé, l'acteur est à la poursuite d'un criminel qui possède une invisibilité partielle issue de cette fameuse drogue. Tandis que le policier rattrape le hors-la-loi, ce dernier tire à bout portant une balle dans la tête de Gordon-Levitt. Celui-ci s'effondre sur le sol, mais la balle ne traverse pas son crâne. Via un slow-motion plutôt maîtrisé, l'extrait révèle que le policier a également ingéré ces puissants médicaments, et qu'il est également sous l'emprise d'un super-pouvoir. Il semble avoir la peau indestructible à la manière de Luke Cage dans l'univers Marvel.

Ce nouvel aperçu confirme les éléments dévoilés dans la bande-annonce. Project Power sera un divertissement crasseux et décalé, qui proposera une nouvelle lecture du mythe super-héroïque moderne. Même si le projet semble parfois s'inspirer de la série The Boys, il promet d'offrir autre chose que les productions formatées du Marvel Cinematic Universe. Reste cependant à savoir si le film tiendra réellement la route. Réponse le 14 août prochain en exclusivité sur Netflix.