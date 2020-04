Qui est Aras Bulut Iynemli, l'acteur principal de 7. Koğuştaki Mucize ?

Alors qu'il explose dans le rôle d'un papa un peu différent des autres sur Netflix, le jeune Aras Bulut Iynemli, héros de "7. Koğuştaki Mucize", est sur toutes les lèvres en ce moment.

Sur Netflix depuis le 13 mars, le drame turc 7. Koğuştaki Mucize n'en finit plus d'émouvoir les spectateurs. Numéro 1 du Top 10 des vues sur Netflix, le long-métrage a explosé durant le confinement. A noter que ce remake d'un film sud-coréen sorti baptisé Miracle in cell No. 7 s'est aussi hissé en tête des entrées sur le sol turc en 2019.

L'intrigue de 7. Koğuştaki Mucize tourne autour de l'histoire d'un père handicapé mental séparé de sa fille. Quand il est arrêté pour le meurtre d’une enfant, il lui faut à tout prix prouver son innocence. Dans le - complexe - rôle du père, Aras Bulut Iynemli, un acteur jusqu'alors inconnu en France. Focus sur un comédien déroutant.

A star is born

irrémédiablement attiré par l'acting. Son frère et sa sœur sont d'ailleurs des personnalités publique également, respectivement acteur et présentatrice. Un jour, le petit dernier saute le pas. S'il a à son actif quelques publicités, c'est en s'illustrant dans des séries télévisées qu'il se fait connaître. Parmi elles, handicapé moteur. Natif d'Istanbul, le comédien s'est d'abord tourné vers l'ingénierie, discipline dans laquelle il a décroché un diplôme. Mais le jeune homme est. Son frère et sa sœur sont d'ailleurs des personnalités publique également, respectivement acteur et présentatrice. Un jour, le petit dernier saute le pas. S'il a à son actif quelques publicités, c'est en s'illustrant dans des séries télévisées qu'il se fait connaître. Parmi elles, Öyle Bir Geçer Zaman ki (As Time Goes by), Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century), ou encore Çukur (The Pit). En 2013, il joue dans deux films : Mahmut and Meryem et Tamam Miyiz? . Dans le second, il interprète un

Récompensé à multiples reprises par des festivals nationaux, dans lesquels on lui attribue le titre de "meilleur acteur principal" ou "meilleur acteur dans un second rôle", le comédien trouve sa place dans son pays natal. Mais attention, ses performances d'acteur ne sont pas seules à être encensées. GQ Turquie l'a en effet élu homme de l'année en 2019... Aras Bulut Iyneml manie donc style et talent à la perfection !