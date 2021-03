Raison et Sentiments : ces deux interprètes du film ont fini par se marier

Paru en 1995, "Raison et Sentiments" figure au Panthéon des adaptations les plus réussies de la grande Jane Austen. Un climat d'amour devait souffler sur le plateau, car deux acteurs principaux du long-métrage ont fini par se marier après moult péripéties.

Raison et Sentiments, une ode au sentiment amoureux

L'intrigue de Raison et Sentiments commence à la mort du patriarche Dashwood. Comme le veut la loi à l'époque, ses biens échoient à son fils aîné - né de son premier mariage. À l'inverse, sa seconde épouse et leurs trois filles se retrouvent sans le sou et contraintes de quitter la demeure familiale afin que leur frère et son horrible épouse viennent s'y installer. Comme si cela ne suffisait pas, ce dernier décide de ne pas tenir la promesse faite à son géniteur et donc de ne pas aider financièrement ces dernières.

Raison et Sentiments ©Columbia Pictures Industries

Fort heureusement, les quatre femmes trouvent refuge chez l'extravagant Sir Middleton, qui leur loue un cottage à bas prix sur ses terres, dans le Devonshire, à mille lieux de leur ancienne vie. Là, Elinor (Emma Thompson), l'aînée des trois sœurs, fait la connaissance de son beau-frère, le désarmant Edward Ferrars (Hugh Grant). Tous deux ne tardent pas à éprouver de forts sentiments l'un pour l'autre mais Elinor découvre qu'il est promis depuis des années à une autre.

Sa cadette, Marianne (Kate Winslet), n'a pas beaucoup plus de chance. La jeune femme tombe ainsi sous le charme d'un inconnu aussi passionné et romantique qu'elle, le ténébreux John Willoughby (Greg Wise), réduisant les espoirs d'un autre soupirant - interprété par le regretté Alan Rickman - à néant.

Alan Rickman - Raison et Sentiments ©Columbia Pictures Industries

Elinor et Marianne représentent donc deux "postures" face au transport amoureux, à savoir la réserve et l'exaltation. Marianne enjoint sa sœur aînée à rechercher la passion sans comprendre que ce n'est pas parce qu'Elinor ne la montre pas qu'elle ne la ressent nullement.

Raison et Sentiments, une œuvre couronnée de succès

C'est Ang Lee (Le Secret de Brokeback Mountain) qui réalise cette adaptation de Raison et Sentiments, tandis qu'Emma Thompson en signe le scénario. Un travail couronné de succès puisque l'actrice-auteure a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté ! Pour la petite histoire, Thompson a aussi officié sur l'adaptation d'Orgueils et Préjugés avec Keira Knightley, retravaillant quelques scènes et en créant d'autres. Toutefois, elle a refusé d'être créditée pour son apport, ne le jugeant pas suffisant pour figurer au générique de l'œuvre !

En tout cas, les adaptations de Jane Austen semblent porter chance à la comédienne puisque cette dernière file depuis plus de vingt ans le parfait amour avec un autre acteur de Raisons et Sentiments...

Une histoire à dormir debout

Emma Thompson a expliqué la folle histoire derrière son mariage sur le plateau de The Graham Norton Show. Une amie de Greg Wise, le séduisant interprète de John Willoughby, avait assuré à ce dernier qu'il rencontrerait son âme sœur sur le plateau de Raison et Sentiments. À l'époque, Emma Thompson était mariée à Kenneth Brannagh (aka Gilderoy Lockhart dans Harry Potter 2). Le comédien a alors supposé qu'il devait s'agir de Kate Winslet, sa partenaire à l'écran, qui se rapprochait d'ailleurs plus de son âge.

Après le tournage, tous deux ont donc partagé un rendez-vous au festival de Glastonbury qui s'est révélé bien peu concluant. La star de Titanic a d'ailleurs fini par jouer les entremetteuses en parlant de l'alchimie peu commune qu'elle avait observée entre ses deux collègues, comme l'a confié Greg Wise à l'Express Uk.

Elle a fait remarquer que nous étions faits l'un pour l'autre et m'a confié que le mariage d'Emma touchait à sa fin.

L'amie de Greg Wise ne s'était donc pas trompée. Les deux acteurs filent encore aujourd'hui le parfait amour après des débuts à la fois rocambolesques et romantiques !

Greg Wise et Emma Thompson - Raison et Sentiments ©1995 Columbia Pictures Industries

Kate Winslet s'est quant à elle mariée la même année que ses partenaires de jeu au réalisateur Sam Mendes (Skyfall), avec lequel elle a vécu pendant huit ans. L'actrice, bientôt à l'affiche de la série HBO Mare of Easttown, est désormais l'épouse de Ned Rocknroll, le neveu du célèbre Richard Branson !