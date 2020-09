Rebecca : la bande-annonce de la nouvelle adaptation est là

80 ans après Alfred Hitchcock, c'est le britannique Ben Wheatley qui s'intéresse au "Rebecca" de Daphné du Maurier pour une nouvelle adaptation qui sera à découvrir sur Netflix. La plateforme vient de dévoiler la bande-annonce du film avec Lily James et Armie Hammer.

Rebecca : Ben Weathley succède à Alfred Hitchcock

Voilà une sacrée pression que de savoir que l'on passe après un mastodonte comme Alfred Hitchcock pour adapter le bouquin Rebecca de Daphné du Maurier. L'histoire est celle de Maxim de Winter, un homme riche qui a perdu sa femme. Encore attristé par sa mort, il rencontre une jeune femme pour laquelle il a de l'attirance. Séduite, elle accepte de l'épouser puis de l'accompagner dans sa demeure de Manderley. Mais sur place, elle ne trouve pas la vie idéale qu'elle imaginait. La gouvernante au service du veuf reste attachée au souvenir de son ancienne femme, Rebecca. Il en va de même pour l'intéressé, qui n'arrive pas à l'oublier. C'est comme si son esprit hantait encore les lieux et les pensées de Maxim de Winter. Cette arrivante va comprendre qu'elle n'est absolument pas la bienvenue dans cet environnement...

Rebecca est l'un des grands film d'Alfred Hitchcock, un thriller élégant qui lui a valu l'Oscar du Meilleur film à l'époque. Un titre qui mérite son statut de classique, avec parfois des petites divergences par rapport au roman. Ce qui n'est pas un défaut, une adaptation ne doit pas se faire en suivant à la lettre le matériau d'origine. Au tour de Ben Wheatley de s'attaquer à cette histoire, pour un long-métrage qui sortira sur Netflix. Après des débuts extrêmement prometteurs, avec un style original (Kill List, Touristes, le perché English Revolution), le réalisateur britannique commence à basculer vers un cinéma plus grand public. Malheureusement, il a visiblement perdu quelque chose en route et on accroche moins à ses travaux. Que ce soit High-Rise ou Free Fire, aucun des deux n'a fait autant d'effet que ses films d'avant. Rebecca confirme qu'il continue à opérer dans des projets accessibles. Et ça se vérifie encore plus avec la suite de Tomb Raider qu'il va mener.

Une bande-annonce pour ce remake

Pour cette nouvelle version, c'est Lily James qui reprend le rôle tenu par Joan Fontaine à l'époque. Armie Hammer sera Maxim de Winter, en passant après Laurence Olivier, et le casting se complète avec Kristin Scott Thomas en Mrs Danvers, la gouvernante de la maison. Une jolie distribution qui se montre dans la première bande-annonce de ce Rebecca version 2020. On y voit la naissance de l'amour entre les deux personnages principaux. Puis les choses se gâtent quand la jeune se confronte à une Mrs Danvers hostile. Lily James et Armie Hammer forment un couple qui passe relativement bien à l'écran pour cette histoire, mais c'est surtout Kristin Scott Thomas qui a l'air de tirer son épingle du jeu. Elle compose un personnage mystérieux, animé par une sorte de malveillance.

Quant au metteur en scène, difficile de retrouver dans cet aperçu un style très marqué. Hormis quelques passages la nuit, Rebecca a une allure assez classique, sans éclats particuliers. Il faudra voir le film dans sa totalité pour découvrir s'il est parvenu à installer une ambiance pesante et si des touches d'originalités souligneront le récit. Il se peut qu'on y trouve des choses intéressantes dans l'aspect fantastique soft - on y parle de fantômes, l'esprit de Rebecca hante-t-il la maison ? Pour le savoir, plus besoin d'attendre très longtemps. La mise en ligne du long-métrage interviendra le 21 octobre prochain sur Netflix.