Rebecca : Netflix dévoile les premières photos du remake

Après Alfred Hitchcock en 1940, c'est au tour de Ben Wheatley d'adapter "Rebecca", le roman de Daphné du Maurier. Les premières images du film prévu sur Netflix présentent Lily James, Armie Hammer et Kristin Scott Thomas.

Rebecca, de Daphné du Maurier à Alfred Hitchcock

Juste après avoir réalisé La Taverne de la Jamaïque (1939), Alfred Hitchcock signa une nouvelle adaptation d'un roman de Daphné du Maurier avec Rebecca (1940), son premier film américain. Une auteure qui l'inspira une troisième fois avec Les Oiseaux (1963). Dans Rebecca, il met en scène Joan Fontaine dans le rôle d'une jeune femme qui épouse Maxim de Winter, un homme riche encore marqué par le décès de sa précédente femme et interprété par Laurence Olivier. Une fois à Manderley, la demeure de son mari, la nouvelle Mrs de Winter découvre une ambiance bien plus pesante que ce qu'elle imaginait. D'un côté la gouvernante Mrs Danvers se montre glaciale et désagréable envers la nouvelle venue, de l'autre Maxim porte encore en lui le souvenir de son ancienne épouse Rebecca. C'est justement ce souvenir qui continue d'hanter le château et ses habitants.

Rebecca est un grand film d'Alfred Hitchcock notamment dans la caractérisation des personnages et son choix de maintenir caché le personnage central : Rebecca. Néanmoins, Hitchcock n'hésite pas, comme à son habitude, à s'éloigner du récit original. Il expliquait qu'après la lecture d'un roman, s'il décidait de l'adapter, il ne se replongeait pas dedans pour laisser place au langage cinématographique. Dès lors une autre adaptation de l'oeuvre de Daphné du Maurier trouve une certaine légitimité. Et c'est justement ce que prépare Ben Wheatley avec un nouveau Rebecca made in Netflix.

Premières photos de Lily James et Armie Hammer

Au casting de Rebecca on retrouvera dans les trois rôles principaux Lily James (Mrs. de Winter), Armie Hammer (Maxim de Winter) et Kristin Scott Thomas (Mrs. Danvers). Un bien beau casting qui se dévoile avec une série de premières photos, à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Si Kristin Scott Thomas semble particulièrement inquiétante en Mrs. Danvers, le duo Lily James / Armie Hammer n'est pas vraiment mémorable bien que l'élégance soit de mise. Evidemment, il est trop tôt pour juger et on espère trouver une vraie personnalité dans une prochaine bande-annonce. Reste qu'il sera difficile pour Ben Wheatley de passer après Alfred Hitchcock. Son Rebecca avait tout de même obtenu neuf nominations aux Oscars en 1941 et avait remporté l'Oscar du meilleur film et l'Oscar de la meilleure photographie. Le résultat sera à découvrir prochainement sur Netflix.