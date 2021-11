Red Notice sur Netflix : une suite est-elle prévue ?

"Red Notice" est disponible sur Netflix depuis le 12 novembre. La comédie d'action Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds aura-t-elle droit à une suite ? Certains membres de l'équipe sont déjà partants.

Trois stars pour Red Notice

Red Notice est une nouvelle grosse production de Netflix. Réunissant Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, le film met en scène le premier dans le rôle de l'agent John Hartley, piégé par la seconde qui interprète la voleuse d'œuvres d'art Sarah Black. Pour prouver son innocence, il va devoir collaborer avec le dernier, qui joue deuxième criminel le plus recherché au monde : Nolan Booth. Ensemble ils vont tenter d'arrêter Sarah Black qui souhaite s'emparer des trois œufs offerts par César à Cléopâtre. Des œuvres inestimables qui lui rapporteront une petite fortune.

Le film se veut une comédie d'action légère et divertissante qui laisse surtout la place à son trio pour briller. Les trois interprètes se font plaisir et cela se ressent à l'écran.

Sarah Black (Gal Gadot) - Red Notice ©Netflix

Une suite en vue ?

La fin de Red Notice laisse une porte grande ouverte à une suite. Il faut dire que quand on parvient à réunir un tel trio, on ne peut que vouloir reproduire l'exploit en lançant une saga. On imagine que Netflix y a immédiatement songé en lançant la production de Red Notice. Il faudra néanmoins attendre de voir la réaction des abonnés pour que la plateforme de streaming lance ou non un second film. Pour autant, on sait déjà que certaines personnes concernées seraient partantes pour revenir.

C'est le cas de Gal Gadot, qui s'exprimait récemment sur le film auprès de Today. Lorsque le média lui a demandé si un Red Notice 2 était envisageable, elle n'y est pas allée par quatre chemins :

Je l'espère. J'adore et j'aimerais pouvoir retravailler avec eux.

La comédienne garde donc une porte ouverte à un autre film avec ses deux co-stars. C'est également le cas de Dany Garcia, productrice du film et donc plus à même de décider si oui ou non une suite doit voir le jour. C'est cette fois au micro de Variety que cette dernière s'est exprimée. Elle a expliqué que chez Seven Bucks Productions (la société derrière le film) le terme "franchise" est souvent évoqué. Mais elle reste prudente en précisant qu'il faut toujours attendre de "voir comment cela se passe", donc comment le film est reçu et si le public réclame une suite.

Nul doute qu'en cas de succès Netflix donnera le feu vert pour un autre film. On devrait donc avoir la réponse dans les semaines à venir. Le film est disponible sur la plateforme depuis le 12 novembre.