Red Notice : une première image et une date pour la comédie d'action Netflix avec Dwayne Johnson

"Red Notice", comédie d'action Netflix qui réunit les stars Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson, se dévoile un peu avec une première image et une date de sortie. De la classe, de l'humour et de l'action, tous les éléments semblent réunis pour que le film soit un succès !

Red Notice prochainement sur Netflix

On en sait enfin un peu plus sur la prochaine grande comédie d'action de Netflix, Red Notice. Après avoir obtenu de haute lutte les droits de ce film réunissant Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds en 2018, Universal les a finalement vendu à Netflix, suite à la crise pandémique qui a annulé son planning de sorties. On va donc enfin pouvoir poser les yeux dessus, sur la plateforme de streaming, et ce à partir du 12 novembre 2021. Quelques mois encore à patienter, avant de pouvoir en prendre plein les yeux.

La dernière fois qu'on a vu Ryan Reynolds sur Netflix, c'était pour le démentiel 6 Underground. On ne prend pas trop de risques à avancer que Ryan Reynolds nous proposera une performance du même calibre, entre action décomplexée et humour ravageur, sa spécialité. Autour de lui, des partenaires de rêve. Un des acteurs les plus performants d'Hollywood en la personne de Dwayne Johnson, lui aussi expert de l'action et de ses déclinaisons comiques, et la star DC Gal Gadot, rendue mondialement célèbre et populaire par son interprétation de Wonder Woman. Tous les 3, ils vont former une équipe inédite.

Une première image très séduisante

Le synopsis de Red Notice est simple et vise l'efficacité du spectacle :

Interpol déclenche une « Alerte Rouge » pour traquer et capturer les criminels les plus recherchés au monde. Mais lorsqu’un braquage des plus audacieux réunit le meilleur profiler du FBI (Dwayne Johnson) et deux criminels rivaux (Gal Gadot, Ryan Reynolds), nul ne peut prédire l’issue de l’opération…

Ce trio de Red Notice va donc nous entraîner dans des aventures qu'on imagine prendre place dans différents lieux de la planète, et qui apporteront leur lot de séquences d'action et d'humour. Dans tous les cas, on peut déjà être certains qu'ils auront une certaine classe, comme le montre la première image dévoilée.