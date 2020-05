Reese Witherspoon dans 2 comédies romantiques sur Netflix

Reese Witherspoon a signé pour apparaître dans deux films Netflix. Elle sera ainsi à l’affiche de deux comédies romantiques, "Your Place or Mine" et "The Cactus". Ces deux films marqueront la première collaboration entre l’actrice et le géant du streaming.

Reese Witherspoon vient (d'après Deadline) de trouver un deal avec Netflix pour apparaître dans deux comédies romantiques produites par le service de streaming. L’actrice actuellement à l’affiche de la mini-série Hulu Little Fires Everywhere jouera ainsi dans Your Place or Mine et The Cactus.

Alors qu’elle est déjà apparue dans des séries produites par différents services de streaming, il s’agira des deux premières collaborations entre la comédienne et Netflix.

Reese Witherspoon devrait tenir les principaux rôles des deux comédies romantiques

Your Place or Mine sera centré sur deux meilleurs amis, un homme et une femme, qui vivent très loin l’un de l’autre. Ils vont soudain changer chacun la vie de l’autre quand, elle, va décider de poursuivre le rêve qu’elle a toujours rêvé d’accomplir et que, lui, va lui proposer de s’occuper de son fils adolescent pendant ce temps.

On imagine que Reese Witherspoon jouera donc la femme en question dans le film. Your Place or Mine sera mis en boîte par la scénariste Aline Brosh McKenna, qui signera pour l’occasion sa première réalisation. McKenna, qui écrira aussi le film, est par exemple connue pour ses scénarios du Diable s’habille en Prada et de Morning Glory. Elle a aussi co-créé la série Crazy Ex-Girlfriend. En revanche, on ne sait pas encore à qui Witherspoon donnera la réplique.

The Cactus sera lui adapté du best-seller de Sarah Haywood publié en 2018 en France. L’intrigue suit Susan Green, une femme réservée de 45 ans qui s’est construit la vie très structurée qu’elle voulait. Mais elle apprend soudain qu’elle est enceinte. Elle va alors devoir faire un choix, entre garder la vie rangée qu’elle vivait ou laisser une place à l’improvisation et au lâcher-prise.

Là encore, Reese Witherspoon devrait tenir le rôle principal du film. On ne connaît en revanche pas encore le nom de celui ou celle qui se glissera derrière la caméra pour ce projet. Il en va de même pour le casting, puisqu’on ne sait pas encore qui accompagnera l’actrice à l’écran.

À l’annonce du deal entre la société de production de Witherspoon et Netfix, l’actrice s’est exprimée sur la nouvelle :

Nous ne pourrions pas être plus excités de travailler avec toute l’équipe de Netflix sur ces deux comédies romantiques. Les deux histoires de Sarah Haywood et d’Aline Brosh McKenna rassemblent tout ce que l’on adore dans les comédies romantiques traditionnelles, avec des femmes fortes, intelligentes et déterminées en tête d’affiche.

Aucun des deux films n’a encore de date de sortie, puisqu’ils n’en sont que dans les premières phases de leur développement.