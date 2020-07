Retour vers le futur : la trilogie bientôt disponible en 4K UHD

La trilogie culte "Retour vers le futur" va avoir le droit à une remastérisation en 4K UHD et en Blu-Ray, à l’occasion des 35 ans du premier film. C’est le site officiel dédié aux films de Robert Zemeckis qui l’a annoncé. Les nouvelles éditions limitées seront disponibles à partir du 20 octobre prochain.

Retour vers le futur : un classique indémodable

L’histoire de Retour vers le futur a été imaginée par Robert Zemeckis et Bob Gale. Elle est centrée sur Marty, un adolescent du lycée de Hill Valley, en Californie, et son ami le docteur Emmett Brown, un scientifique passionné par les expérimentations farfelues en tout genre. Après que ce dernier est enfin parvenu à mettre au point une machine à voyager le temps, Marty se retrouve malgré lui projeté trente ans en arrière, en 1955. Il y fait la connaissance de ses parents jeunes, mais les empêche malgré lui de se rencontrer. Marty doit alors tout faire pour les remettre ensemble, s’il ne veut pas disparaître. Pour cela, un seul homme peut l’aider…

C’est Robert Zemeckis qui a réalisé la trilogie de Retour vers le futur, en plus d’en avoir écrit le scénario avec Bob Gale, qui en est aussi le producteur. Michael J. Fox et Christoper Lloyd y interprètent les deux principaux personnages inoubliables de la trilogie, Marty et "Doc" Emmett Brown. Lea Thompson et Crispin Glover y jouent les parents de Marty, Lorraine et George McFly. Claudia Wells interprète Jennifer, la petite-amie de Marty, dans le premier film, avant qu’Elisabeth Shue ne prenne le relais dans les deux derniers, tandis que Thomas F. Wilson incarne Biff Tannen, le principal ennemi du héros.

Pour la première fois en 4K UHD

La nouvelle édition limitée des Retour vers le futur, que l’on doit à Robert Zemeckis, Bob Gale et Steven Spielberg, promet d’intéresser de nombreux fans de la trilogie. Selon l’annonce que l’on peut lire sur le site officiel de la trilogie, la nouvelle édition des films aura « une qualité supérieure à toutes les précédentes, plus de couleurs et une qualité de son plus immersive et multidimensionnelle ».

En plus d’une qualité inédite, elle comprendra de très nombreux bonus. On pourra, entre autres, y voir les auditions de certains acteurs qui ont tenté leur chance pour des rôles du film, comme Ben Stiller ou Kyra Sedgwick, ou un tour des accessoires ou objets souvenirs des films présenté par Bob Gale. En tout, ce sera plusieurs heures de bonus que l’on pourra découvrir. En plus d’une sortie en 4K Ultra HD et Blu-Ray, la nouvelle édition sera aussi disponible dans la même qualité sous format digital et sortira en DVD.

Une édition collector spéciale 35 ans sera également disponible avec une réplique de l'hoverboard de Marty :