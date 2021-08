Rocketeer : Disney prépare une suite du film de Joe Johnston

Les studios Disney prévoient actuellement de produire une suite de « Les Aventure de Rocketeer », le film culte de Joe Johnston avec Billy Campbell, Jennifer Connelly et Timothy Dalton. Cette suite se concentrera sur un aviateur de Tuskegee devenant un héros.

Les Aventures de Rocketeer : un film de super-héros assez méconnu

En 1991, le cinéaste Joe Johnston (Chérie j'ai rétréci les gosses, Captain America : First Avenger, Jurassic Park III) se lance dans la réalisation d'un film de super-héros pas comme les autres : Les Aventures de Rocketeer. Film familial par excellence, l'histoire prend place à la veille de la Seconde Guerre mondiale et suit Cliff Secord, un jeune passionné d'aviation incarné par Billy Campbell. Ce dernier découvre une mini-fusée lui permettant de voler dans les airs. Il décide alors de devenir le Rocketeer, un mystérieux héros qui combat le nazisme.

Les Aventures de Rocketeer ©Disney

Le reste du casting se composait notamment de la jeune Jennifer Connelly, de l'ancien James Bond Timothy Dalton et du grand Alan Arkin. Sans être un immense classique, le Rocketeer possède une solide base de fans qui réclame régulièrement un remake ou une suite.

À l'époque, le long-métrage n'avait rapporté que 46 millions de dollars de recettes (pour un budget de 35 millions), ce qui avait refroidi Disney à l'idée de produire une suite. Mais il semblerait dorénavant que le studio aux grandes oreilles ait changé son fusil d'épaule.

Bientôt Rocketeer 2 !

Selon Deadline, Disney serait actuellement en train de développer une suite intitulée The Return of the Rocketeer, qui devrait logiquement sortir sur Disney+. Le film sera produit par David et Jessia Oyelowo. Le scénario, écrit par Ed Ricourt, se concentrera sur un aviateur de Tuskegee à la retraite, qui assumera le rôle du Rocketeer. Ce n'est pas la première fois que Disney songe à ramener le Rocketeer sur le devant de la scène. En 2016, déjà, la firme avait projeté de faire une série intitulée The Rocketeers, mais le projet a été abandonné. Malheureusement pour les puristes de la salle, cette suite ne sortira pas sur grand écran mais sera cantonnée à une diffusion sur la plateforme Disney+. De quoi, encore une fois, alimenter un peu plus le débat sur les plateformes de streaming...