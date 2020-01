Sa dernière volonté : Anne Hathaway dans le trailer du film Netflix

Vous avez aimé ? Partagez :

Dans « Sa dernière volonté », Anne Hathaway incarne une journaliste chevronnée qui se retrouve mêlée à un trafic d’armes sur lequel elle était censée enquêter. Cette nouvelle production Netflix réunit un casting quatre étoiles, composé également de Ben Affleck et Willem Dafoe, et promet des séquences tendues.

Après le drame Mudbound, sorti en 2017 et nommé à quatre Oscars, Dee Rees poursuit sa collaboration avec Netflix sur un nouveau long-métrage. La réalisatrice est de retour avec Sa dernière volonté, adaptation du roman The Last Thing He Wanted de la journaliste et romancière américaine Joan Didion, publié en 1996.

Anne Hathaway face à Ben Affleck

Sa dernière volonté retrace l’histoire d’Elena McMahon, journaliste réputée du Washington Post qui se lance dans un reportage sur la vente d’armes. Au cours de son enquête, elle découvre que son père est mêlé à une importante transaction. Ce dernier finit par l’enrôler, et Elena devient progressivement l’un des protagonistes de l’affaire au lieu d’une simple observatrice. La journaliste se retrouve ainsi au coeur d’un complot international auquel des hommes politiques sont également mêlés.

Anne Hathaway prête ses traits à l’héroïne de cette nouvelle production Netflix. À quelques jours d’intervalle, la comédienne est à l’affiche de deux thrillers autour de scandales politiques et économiques, puisqu’elle donne également la réplique à Mark Ruffalo dans Dark Waters, au cinéma le 26 février prochain. Au casting de Sa dernière volonté, nous retrouvons également Willem Dafoe, qui interprète le père d’Elena McMahon. Ben Affleck incarne de son côté un puissant de Washington qui n’a pas vraiment l’air d’apprécier la journaliste. Enfin, Rosie Perez, prochainement à l’affiche de Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, joue une collègue d’Elena.

Les premières images, à découvrir en tête de l’article, laissent espérer un thriller haletant et des performances de haute volée. Après le thriller Uncut Gems et avant le buddy movie Spenser Confidential, Sa dernière volonté confirme que Netflix continue d’enchaîner les sorties à toute vitesse. Le long-métrage est à découvrir dès le 21 février prochain sur la plateforme.