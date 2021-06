Salto met à l'honneur Gérard Depardieu avec une sélection de neuf films

Salto consacre ce mois de juin à un nouveau cycle. Cette fois-ci, la plateforme met à l'honneur le célèbre acteur Gérard Depardieu, en proposant une sélection riche de neuf films. L'occasion de voir et revoir les classiques du monstre sacré du cinéma français.

Mammuth (2010)

Réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kervern, Mammuth retrace l'histoire de Serge. Ce sexagénaire part à la recherche de ses anciens employeurs pour régler certains problèmes liés à sa retraite. Il enfourche donc sa moto mythique, la Münch Mammuth. Cette aventure le confrontera à son passé et cette quête de documents administratifs deviendra vite dérisoire. Ce rôle semble être taillé sur-mesure pour l'acteur qui offre une prestation remarquable entre rire, larme et nostalgie.

Mammuth ©GMT Productions / No Money Productions

Quand j'étais chanteur (2006)

Aussi tendre que les paroles de la chanson de Michel Delpech dont il porte le nom, le film Quand j'étais chanteur est réalisé par Xavier Giannoli. Entre comédie intimiste et drame, on suit la vie d'Alain un chanteur de bal attachant et désabusé. Il tombe sous le charme de Marion jouée par Cécile de France. Petit à petit, le couple s'apprivoise. Gérard Depardieu donne de la voix dans un registre auquel il nous a peu habitué.

Quand j'étais chanteur ©EuropaCorp

36 quai des Orfèvres (2004)

Le polar 36 quai des Orfèvres est signé Olivier Marchal. Gérard Depardieu est très vite convaincu par le scénario et se joint à Daniel Auteuil pour incarner avec réalisme et justesse un tandem de flics de la mythique Brigade criminelle. L'histoire est bien ficelée et rythmée avec de l'action et des rebondissements inattendus.

36 quai des Orfèvres ©Gaumont / TF1 Films Production / LGM Productions

Le Plus beau métier du monde (1996)

Dans Le Plus beau métier du monde réalisé par Gérard Lauzier, Gérard Depardieu incarne un professeur d'histoire-géographie muté dans un lycée sensible de la banlieue parisienne. Anciennement à Annecy, il va découvrir une classe et un voisinage très différent de ceux qu'il connaissait. Sur fond de comédie, le réalisateur aborde avec émotion et justesse la question de l'éducation dans les quartiers difficiles.

Le plus beau métier du monde ©Film par Film / TF1 Films Productions

Les anges gardiens (1996)

Jean-Marie Poiré réunit dans Les Anges gardiens Gérard Depardieu et Christian Clavier. Les deux hommes que tout oppose se retrouvent liés malgré eux, par leurs anges gardiens respectifs. Le tandem de choc offre un joyeux moment de divertissement. C'est une comédie rythmée par un enchaînement de gags qui met en scène ce duo de grands acteurs du cinéma français.

Les anges gardiens ©Gaumont / TF1 Films Production

Buffet Froid (1979)

Réalisé par Bertrand Blier, Buffet froid suit Gérard Depardieu dans le rôle d'un assassin paumé qui donne la réplique à un flic cynique incarné par Bernard Blier. Entre situations loufoques et humour noir, ce film figure parmi les classiques du cinéma français. Jean Carmet est également de la partie et vient compléter ce mythique trio déjanté.

Buffet Froid ©Sara Films / Antenne 2

Les Valseuses (1974)

Les Valseuses est le premier succès du réalisateur Bertrand Blier. Le film retrace l'histoire de Jean-Claude et Pierrot, deux voyous inséparables, incarnés par Gérard Depardieu et Patrick Dewaere. Ce film tourné à la manière d'un road movie, est orné de dialogues aussi drôles que percutants avec une parole vraiment libérée. C'est un film provocateur qui pose tout de même un regard tendre sur la marginalité.