Schumacher : Netflix dévoile la bande-annonce de son documentaire

Netflix proposera le 15 septembre un documentaire sur l'ancien pilote Ferrari et septuple champion du monde Michael Schumacher. Une bande-annonce a été dévoilée.

Michael Schumacher, figure mythique de la F1

Michael Schumacher a été une figure majeure de la formule 1. Si avant lui des grands champions s'étaient déjà fait remarquer (on pense par exemple à Ayrton Senna), le passage du pilote allemand chez Ferrari a amener un autre regard sur ce sport. Du moins, il aura marqué un autre public. Pas besoin d'être un adepte des courses automobiles pour connaître Schumacher, son nom, et reconnaître son visage. Il faut dire qu'au début des années 2000 sa domination avec la mythique équipe Ferrari était impressionnante.

Michael Schumacher

Déjà vainqueur de deux titres de champion du monde avec Benetton en 1994 et 1995, il s'est offert cinq championnats consécutifs entre 2000 et 2004 avec l'écurie rouge. Au total, il détient sept titres en F1, un record égalé l'année dernière par Lewis Hamilton. Le pilote est donc vite entré dans la culture populaire. On se souvient par exemple de son apparition dans Astérix aux Jeux olympiques (2008).

Malheureusement, le 29 décembre 2013, l'ancien pilote a été victime d'un grave accident de ski. Après une longue période de coma, il pu quitter l'hôpital de Grenoble le 16 juin 2014. Depuis, les informations sur son état ont été réduites au minimum, ses proches ne souhaitant pas communiquer dessus.

Un documentaire à venir sur Netflix

C'est donc forcément avec un petit pincement au cœur qu'on découvre la bande-annonce de Schumacher, un documentaire proposé prochainement par Netflix. Un documentaire approuvé par la famille. On espère pour autant que l'ensemble ne sera pas trop lisse et ne se contentera pas uniquement de le valoriser en ne montrant que ses meilleurs moments.

On peut déjà voir que le film insistera sur la manière dont l'ancien pilote a révolutionné la formule 1. On y verra de nombreuses images d'archives et des interventions de sa famille mais également de personnes ayant croisé sa route, comme le pilote Sebastian Vettel.

Avec ce documentaire, Netflix continue d'attirer l'attention de ses abonnés sur la formule 1. Rappelons que la plateforme propose depuis trois saisons Formula 1 : Pilotes de leur destin qui nous emmène dans les coulisses du championnat, et qu'une saison 4 est attendue début 2022.

Schumacher sera disponible sur Netflix le 15 septembre.