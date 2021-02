Sentinelle : Netflix dévoile une bande-annonce musclée avec Olga Kurylenko

Olga Kurylenko campe une soldat prête à tout pour venger sa sœur d'un viol dans "Sentinelle". Une nouvelle production originale française qui va sortir sur Netflix le 5 mars prochain. Découvrez la bande-annonce du film qui promet une belle dose de castagne.

Sentinelle : un nouveau film d'action original Netflix

Le réalisateur français Julien Leclercq retrouve la plateforme Netflix pour une seconde collaboration. Il s'était déjà illustré avec La Terre et le sang, un film assez bien reçu par le public et la presse. Les deux remettent le couvert désormais avec Sentinelle. Pas question de changer de direction, on parle encore une fois d'un long-métrage qui va faire la part belle à l'action. Julien Leclercq a désormais un joli CV qui le présente comme un spécialiste du genre chez nous. Son fort sympathique Braqueurs sera d'ailleurs décliné sur Netflix avec une série.

Sentinelle s'intéresse à Klara, une militaire revenant d'un déploiement à l'étranger. Le retour en France s'avère mouvementé, avec une instabilité psychologique. Klara s'engage alors dans l'Opération Sentinelle (une surveillance accrue sur certaines zones en France pour lutter contre le terrorisme) à Nice. Une ville touchée par un terrible attentat en 2016. C'est dans cette région du sud de la France que sa sœur va se faire violer par le fils d'un riche homme d'affaires russe. Quand Klara l'apprend, elle décide de venger sa sœur. Ceux qui se trouveront sur sa route risquent gros.

Klara (Olga Kurylenko) - Sentinelle ©Netflix

Olga Kurylenko en action

Sentinelle va s'appuyer sur Olga Kurylenko dans le rôle principal et elle se montre convaincante dans les premières images. Netflix vient de diffuser la bande-annonce du film avec Guillaume Duhesme, Marilyn Lima et Andrey Gorlenko au casting. Cette nouvelle relecture du rape & revenge nous réserve son lot de scènes d'action et s'inscrit à plus d'un égard dans notre époque. Dommage cependant que l'opération Sentinelle soit plus un prétexte qu'autre chose d'après ce que l'on voit.

Si la première partie de la bande-annonce en parle brièvement, on a l'impression que cet aspect restera secondaire. Ce dernier mériterait qu'un film y soit dédié un jour. Ceci dit, le personnage de Klara sera avant tout l'attraction centrale et on observera comment Julien Leclercq nous embarquera à ses côtés. Si Netflix n'est pas toujours en réussite avec ses productions françaises, celle-ci a l'air d'être assez solide. La mise en ligne a été annoncée pour le 5 mars prochain.