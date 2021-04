Slumberland : Jason Momoa se dévoile dans la première image du film Netflix

Jason Momoa laisse un peu de côté le DC Extended Universe (DCEU) pour un prochain film Netflix : "Slumberland". La plateforme vient de partager la toute première image du comédien dans la peau d'un étrange personnage.

Slumberland : Netflix se lance dans une adaptation de Little Nemo

Francis Lawrence, le metteur en scène de Constantine, des trois derniers Hunger Games ou encore du récent Red Sparrow, est de retour à la mise en scène, cette fois pour le compte de Netflix. Le réalisateur va en effet diriger une nouvelle adaptation de Little Nemo in Slumberland, la bande dessinée de Winsor McCay. Publiée dès 1905, l'histoire raconte le destin de Little Nemo, un petit garçon timide et rêveur. Une nuit, il est invité par Morphée à rejoindre le monde de Slumberland, pour lui présenter sa fille. Chaque nuit, Little Nemo se retrouve plongé dans ce monde onirique.

Little Nemo in Slumberland ©New York American

Little Nemo in Slumberland est considéré comme une œuvre pionnière dans le monde de la bande dessinée. Visionnaire dans son approche de la fantaisie,elle est placée à la 6ème place des 50 meilleures bandes dessinées de tous les temps par le magazine Lire. Face à ce succès, dès 1911, Winsor McCay décide d'adapter lui-même les aventures de Little Nemo à travers un premier court-métrage de 12 minutes. En 1989 sort le long-métrage en animation adapté de Little Nemo in Slumberland. Masami Hata et William Hurtz mettent en scène Little Nemo : Adventures in Slumberland, sur un scénario de Chris Columbus.

Netflix s'attaque à Little Nemo

Ainsi, Francis Lawrence est chargé par Netflix de mettre en scène Slumberland, une nouvelle adaptation de Little Nemo in Slumberland. Pour l'occasion, le cinéaste s'entoure d'une distribution notamment composée de Kyle Chandler, de Chris O'Dowd et de Jason Momoa dans la peau d'un personnage mystérieux, affublé de corne. Il devrait logiquement incarner le serviteur de Morphée, chargé de guider le jeune Little Nemo. Les détails autour de cette nouvelle production Netflix demeurent assez minces. Mais la firme vient de dévoiler le premier aperçu du long-métrage à venir. Netflix a publié deux photos de Slumberland, qui présentent le costume non-conventionnel de Jason Momoa. Le film sortira courant 2022 sur la plateforme Netflix.