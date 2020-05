Société secrète de la royauté : un trailer pour le film Disney+

Disney+ a dévoilé une bande-annonce de son prochain film original, "Société secrète de la royauté". Le film sera centré sur des adolescents issus de familles royales qui possèdent sans le savoir des super-pouvoirs.

Disney dévoilera dans quelques semaines l’un de ses premiers films originaux sur sa plateforme de streaming, Société secrète de la royauté (Secret Society of Second-Born Royals en VO). Un long synopsis est déjà disponible sur l’intrigue du long-métrage.

Société secrète de la royauté sera centré sur Sam, une adolescente rebelle qui ne sait pas encore qu’elle possède des super-pouvoirs, comme tous les enfants de familles royales placés au second rang dans l’ordre de succession. Fille des souverains d’Illyrie, elle est très différente de sa sœur aînée Eleanor, la future reine. Plutôt que d’adopter le mode de vie d’une princesse, elle préfère faire la fête avec ses amis ou participer à des manifestations illégales.

Lassée de l’attitude de sa fille, la reine l’envoie dans une colonie de vacances où Sam rencontre quatre autres adolescents dans la même situation, Tuma, Roxana, January et Matteo, et découvre en même temps qu’eux ses super-pouvoirs. Le groupe est alors invité à rejoindre les rangs d’une société secrète qui œuvre pour le maintien de la paix dans les royaumes depuis des générations. Aidés de leur professeur, Sam et ses nouveaux camarades vont devoir apprendre la maîtrise de leur pouvoir et la collaboration pour sauver le monde des menaces qui l’attende.

Une nouvelle génération de super-héros

La bande-annonce résume le synopsis du film, en présentant les personnages principaux et leur entraînement pour apprendre à maîtriser leur pouvoir. Elle introduit aussi le principal ennemi du groupe, décrit comme étant « plus puissant que chacun » des élèves. Le trailer entretient le mystère sur son identité, puisqu’on ne voit pas son visage.

Les images du recrutement des élèves et de leur entraînement pour sauver le monde rappellent par exemple l’intrigue de Kingsman. Mais Société secrète de la royauté sera destiné à un public plus jeune.

Le film est réalisé par Anna Mastro, sur un scénario d’Alex Litvak et Andrew Green. C’est Peyton Elizabeth Lee qui prête ses traits à Sam. Les quatre autres membres de la société secrète sont respectivement incarnés par Niles Fitch, Olivia Deeble, Isabella Blake-Thomas et Faly Rakotohavana. Skylar Astin joue James Morrow, professeur qui va aider à former les élèves, et Élodie Yung est l’interprète de la Reine Catherine, la mère de Sam.

Société secrète de la royauté sera disponible à partir du 17 juillet prochain sur Disney+.

