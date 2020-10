Soul : le nouveau film Pixar file sur Disney+

Aucun studio n'est épargné par les problèmes pour distribuer ses œuvres dans un contexte forcément très particulier. Disney a déjà trouvé une alternative en sortant "Mulan" ou "Artemis Fowl" sur Disney+. La plateforme accueillera également "Soul", le prochain film Pixar.

Soul : la nouvelle proposition alléchante de Pixar

Pixar sait à merveille rassembler les petits et les grands devant ses films, sans que chacun ne se sente exclu par les histoires racontées. Dans la veine de Vice-versa (qui n'était pas franchement une proposition accessible sur le papier), le studio récidive avec Soul. Réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, ce nouveau dessin animé porte bien son titre. Il sera effectivement question de l'âme, un concept qui peut sembler difficile à expliquer sur le papier pour les plus jeunes. L'histoire débute avec Joe, un jazzman qui aimerait vivre de sa musique. Un beau jour, il tombe dans une bouche d'égout par inadvertance et se retrouve propulser dans un monde qu'il ne soupçonnait pas.

Il va se retrouver aux côtés d'autres âmes en attente avant d'aller sur Terre. Le film va le suivre dans sa rencontre avec 22, une âme qui pense que la vie sur notre planète est complètement survendue et qu'elle ne vaut pas tant le coup que ça. Joe va essayer de lui apporter son expérience pour lui prouver qu'elle se trompe et qu'être un humain, c'est bien ! Une ode à la vie, en quelque sorte, qui devrait permettre d'avoir plusieurs niveaux de lecture et ainsi impliquer toutes les générations.

Direction Disney+...

Ce 23ème travail des studios Pixar n'a cependant pas pu échapper à un report. Nous l'attendions en juin dernier mais la pandémie en aura décidé autrement. Reprogrammé à la fin du mois de novembre, Soul ne sortira finalement pas dans les salles. Il vient d'être annoncé pour le 25 décembre sur Disney+. Une date bien choisie pour essayer de faire l'événement pendant les fêtes de fin d'année. Contrairement à une précédente polémique, aucun coût supplémentaire ne sera demandé pour visionner le film cette fois. La mise en ligne est officielle pour les Etats-Unis et, si rien n'a été précisé pour chez nous, il devrait en être de même à la fois pour la France et le monde entier. Prenons le cas de Mulan pour essayer de voir à quoi s'attendre. Soul devrait sortir sur la plateforme dans tous les pays qui y ont accès. Pour les autres - la Chine, par exemple -, une sortie au cinéma reste la solution.

Cette nouvelle délocalisation témoigne d'une industrie qui galère vraiment à tourner avec le virus. Les salles américaines fonctionnent à un faible taux et rien ne va en s'arrangeant. Tous les blockbusters désertent la fin d'année 2020 et Disney ne veut pas sortir quoi que ce soit dans des conditions bancales. Triste pour Soul, qui avait bénéficié du label Cannes 2020 pour le booster. Les exploitants devaient compter sur lui pour attirer des familles dans leurs établissements...

Quand la pandémie a commencé, nous ne pensions pas que la firme aux grandes oreilles serait capable de délocaliser les sorties de certains gros titres sur le petit écran. La plateforme n'a jamais eu pour vocation de repêcher les projets en danger. Le modèle économique est très différent que pour une sortie sur grand écran mais c'est peut-être le seul moyen de sauver les meubles après une campagne promotionnelle bien entamée. Soul va marquer la fin d'une longue série car Pixar a toujours sorti ses films sur grand écran. On espère pouvoir découvrir Luca, le projet suivant, dans les salles obscures. Sa sortie est arrêtée au 23 juin 2021.