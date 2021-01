Soul : où se situe le film dans la chronologie de la "Pixar Theory" ?

Après 22 films, les studios d'animation Pixar sont revenus à la charge avec "Soul", sorti sur Disney+ et disponible depuis le 25 décembre 2020. Avec vingt-trois films au compteur, les théories de fans ne font que fuser, si bien qu'un fan du nom de Jon Negroni a créé la "Pixar Theory", stipulant que tous les films d'animation du studio sont bel et bien dans le même univers.

Qu'est-ce que la Pixar Theory ?

La "Pixar Theory" est une théorie selon laquelle tous les films de l'univers Pixar sont connectés entre eux, incluant ainsi le dernier en date Soul. Selon Jon Negroni, auteur de The Pixar Theory, l'univers Pixar est partagé en trois actes : l'acte des hommes avec des films comme Soul, l'acte des machines avec Wall-E et l'acte des animaux/monstres avec 1001 pattes.

D'après sa théorie, les hommes vivaient en harmonie sur Terre à l'image du film Vice-versa, représentant l'un des films d'animation les plus réalistes du studio. Malgré le fait que le monde dans ce premier acte soit dominé par les humains, des éléments disséminé dans plusieurs films peuvent laisser penser que la vie sur Terre va évoluer.

Vice-versa ©Pixar

En effet, dans Là-Haut, les chiens ont la possibilité de parler via un collier relié à leurs pensées. Cette idée d'animaux parlants est plus exploitée dans Le Monde de Nemo, film dans lequel les animaux peuvent parler. Seulement, le langage n'est pas le seul indice de cette évolution. En effet, le personnage de Rémi dans Ratatouille, en plus de savoir parler et faire la cuisine, s'adapte à l'être humain, en marchant sur deux pattes et en les observant de très près. Ainsi, l'acte des humains vise à évoluer dans le sens des animaux. Cependant, avant la phase où ces derniers sont maîtres, il y a l'acte des machines.

Dans Wall-E, l'être humain n'est plus sur Terre, ayant trop pollué sa propre planète. Avant que la situation devienne invivable, ils ont conçu un énorme vaisseau spatial, dans lequel l'espèce serait préservée. Durant l'exil des Terriens dans l'espace, les machines ont pris le contrôle de la planète, si bien que ce sont les voitures qui ont dominé le monde notamment dans Cars.

Wall-E ©Pixar

Enfin, la théorie stipule que l'arbre que plante Wall-E à la fin du film, n'est autre que l'arbre dans 1001 pattes. Dans ce film, la présence antérieure des humains est suggérée via des objets que des insectes n'auraient pas pu créer d'eux-mêmes. Puis, à cause de la pollution trop abondante, les animaux qui étaient sur Terre auraient muté pour devenir des monstres comme dans Monstres & Cie.

La place de "Soul" dans cette chronologie

Mais alors quid de Soul ? Le dernier film en date de Pete Docter se place logiquement durant l'acte des humains. En effet, le personnage principal n'est autre qu'un homme du nom de Joe Gardner. Il est facile d'imaginer que le film se déroule aux alentours de Vice-versa, puisque l'entreprise "Brang" pour laquelle travaille le père de Riley à San Francisco a son affiche dans le métro new-yorkais. Pour aller encore plus loin, une scène du film peut laisser penser que Soul est tout simplement le programme à l'origine d'un élément central du film Monstres & Cie.

Alors que Joe découvre 22, il découvre également la façon dont l'un des Michel envoie les âmes dans un autre endroit. Effectivement, ce personnage crée une porte qui n'est rattachée à aucun mur, semblant mener à un tout autre endroit. Cette idée de porte "magique" serait tout simplement le principe des voyages de l'univers des monstres à celui des humains dans le film sur les aventures de Bob et Sully.

Soul ©Pixar

Est-ce les prémices de l'idée de voyage à travers les dimensions exploitée dans Monstres & Cie ? Ou est-ce simplement un énième easter egg faisant la connexion de deux films, réalisés par Pete Docter, pour le clin d'œil ? À vos théories !