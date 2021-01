Space Sweepers : Netflix dévoile un trailer dément pour le blockbuster coréen

Netflix a récupéré les droits de diffusion de la superproduction spatiale coréenne "Space Sweepers" et dévoilé un premier trailer qui donne le ton. Avec un robot destructeur, une équipe de bras cassés et des combats dans l'espace, "Space Sweepers" s'annonce explosif !

Space Sweepers c'est quoi ?

Space Sweepers se déroule en 2092. La Terre a été quasiment détruite par la pollution et désormais l'espace est inondé de carcasses de satellites ou de vaisseaux. L'équipage du "Victory" est chargé de récolter des déchets. Durant leur mission ils découvrent un robot bien plus dangereux que son apparence d'enfant laisse imaginer. En effet, il s'agit d'une arme extrêmement puissante qui va attirer sur l'équipage bon nombre de dangers.

Space Sweepers peut être considéré comme le premier blockbuster spatial coréen. Tourné fin 2019, le film devait sortir dans les salles coréennes en 2020. Mais en raison de l'épidémie la superproduction a été repoussée à plusieurs reprises avant d'être récupérée par Netflix, qui vient justement de dévoiler une première bande-annonce (en une de l'article) pour le moins explosive.

Space Sweepers ©Netflix

Un grand spectacle coréen

Comme on peut le voir sur ces images, Space Sweepers promet un grand spectacle. On sait que les productions coréennes n'ont jamais peur de se lâcher et on en a encore la preuve ici. Le film ne sera probablement pas un chef-d'œuvre mais on peut espérer voir un divertissement ultra efficace qui nous en met plein les yeux. Beaucoup d'action à venir, avec un ton drôle et léger qui ne tombe pas dans la parodie pour autant. La comparaison la plus évidente serait à faire avec Les Gardiens de la galaxie étant donné les bras cassés qui composent l'équipage du Victory.

L'équipe devrait malgré tout être très attachante. Et ce, en dépit de leur désir premier de se faire un maximum d'argent avec l'arme qu'ils viennent de trouver. Au casting, on se réjouit d'avance de revoir Kim Tae-ri. Révélée avec Mademoiselle, la comédienne change de style après le très intimiste Petite forêt. À ses côtés on retrouvera Song Joong-ki (Battleship Island), Yoo Hae-jin (Veteran) et Jin Sun-kyu (Kingdom), ainsi que le britannique Richard Armitage.

Space Sweepers est prévu sur Netflix le 5 février 2021.