Space Sweepers sur Netflix : c'est quoi ce film de science-fiction coréen ?

"Space Sweepers", film coréen au budget conséquent, vient jouer sur les plates-bandes de Marvel et de ses "Gardiens de la galaxie". À découvrir sur Netflix le 5 février.

Space Sweeper : dans l'espace, personne ne vous entendra piller

Space Sweepers est un film de science-fiction coréen réalisé par Jo Sung-hee. Le film prend place en 2092, et il faut croire que la technologie a fait un bond de géant en seulement 71 ans. L'espace est en effet engorgé de vaisseaux en tout genre qui voguent l'air de rien entre les étoiles. Celui qui nous intéresse ici répond au nom de Victory. Son équipage est formé d'une bande de bras cassés. Une jeune femme qui ne se laisse pas faire, un capitaine un peu roublard, un guerrier qui aime jouer de la hachette et un robot gaffeur plutôt cool... On ne donnerait pas très cher de leur survie dans l'infiniment grand, la chance qu'ils s'entretuent étant vraiment très grande.

Space Sweepers ©Netflix

Néanmoins, la troupe de laissés-pour-compte a un objectif commun : retrouver les carcasses de vaisseaux échoués dans l'espace et en récupérer les pièces pour les revendre. Un travail de charognard qui peut rapporter gros si vous tombez sur des trésors. Leur dernière trouvaille, même si elle est loin du collier de diamants, pourrait les mettre à l'abri du besoin. Ils mettent en effet la main sur un robot à l'apparence enfantine. Mais sous cette carcasse innocente se cache une bombe puissante déjà utilisée par des terroristes pour perpétrer des attentats causant des centaines de victimes. L'équipage du Victory se trouve donc devant un dilemme : vendre la bombe pour l'argent ou s'en débarrasser pour la paix.

Ils n'auront pas vraiment le temps de réfléchir calmement puisque les concepteurs de la bombe tenteront de récupérer leur bien.

Les Coréens de la galaxie

Quand on voit les images de la bande-annonce, il est difficile de ne pas penser au film Les Gardiens de la galaxie. Space Sweepers semble en effet s'en être fortement inspiré pour créer son équipe d'opposés plus dangereux pour eux-mêmes que pour leurs ennemis. Dans tous les cas, on peut dire que la production tient la route ! Le film pourrait être considéré comme le premier film coréen de science-fiction avec un budget aussi conséquent. Les effets spéciaux sont de grande qualité. Il suffit de voir les images spectaculaires du trailer pour s'en convaincre.

Poursuite de vaisseaux spatiaux, guerres contre des armées d’androïdes armés de fusils laser, bases spatiales grandes comme des planètes... On peut s'attendre ici à un film très grand spectacle digne des meilleurs space opera. Tout ce clinquant est saupoudré d'humour, comme dans la production Marvel citée au-dessus.

Space Sweepers ©Netflix

Space Sweeper devait à l'origine sortir en salle, du moins en Corée du sud, en 2020. Et puis l'épidémie de Covid en a décidé autrement et le film a trouvé refuge chez les sauveteurs de Netflix. Il sera donc dévoilé finalement dans 190 pays en même temps. Ce changement de cap est-il un mal pour un bien ? Pour la santé économique du long-métrage, c'est fort probable.

Le film réunit une nouvelle fois le réalisateur Jo Sung-hee et l'acteur Song Joong-ki, déjà complices pour A Werewolf Boy. On retrouve également au casting la talentueuse Kim Tae-ri, croisée dans le somptueusement torturé Mademoiselle de Park Chan-wook. À ses côtés, Yoo Hae-jin (Veteran) et Jin Sun-kyu (Kingdom), ainsi que le Britannique Richard Armitage.

Space Sweepers est disponible en streaming sur Netflix depuis le 5 février.