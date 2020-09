Spiderhead : après Tyler Rake, Chris Hemsworth sera la star d’un nouveau film Netflix

Après le succès de "Tyler Rake", Chris Hemsworth va de nouveau collaborer avec Netflix pour le film "Spiderhead". Si l’on ne connaît pas encore sa date de sortie, on sait déjà que Hemsworth n’est pas le seul acteur à avoir été casté pour un rôle.

De quoi parlera Spiderhead ?

Le 24 avril dernier, Chris Hemsworth tenait le haut de l’affiche de Tyler Rake, un film d’action orchestré par le cascadeur Sam Hargrave et produit par les frères Russo (notre critique ici). L’acteur australien y interprétait un mercenaire qui venait en aide à un jeune garçon poursuivi par des tueurs, et le long-métrage a réalisé un très bon score d’audience sur Netflix. Hemsworth va surfer sur la vague et renouveler sa collaboration avec la plateforme de streaming pour Spiderhead. Le film sera adapté de la nouvelle dystopienne Escape from Spiderhead, écrite par George Saunders. Elle a été publiée à l’origine dans The New Yorker en décembre 2010 avant d’intégrer le bestseller de l’auteur : Tenth of December. L’histoire se déroule dans un futur proche. On y suit deux jeunes prisonniers incarcérés dans un établissement dirigé par un visionnaire qui fait des expériences sur les détenus en leur administrant des drogues qui altèrent leurs émotions.

C’est Joseph Kosinski, qui a récemment réalisé Top Gun : Maverick et que l’on attend encore de pouvoir découvrir, qui se glissera derrière la caméra pour Spiderhead. Le scénario du film sera quant à lui écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, le duo surtout connu pour avoir signé les Zombieland et Deadpool. Ces derniers feront aussi partie des producteurs exécutifs de Spiderhead, tout comme Chris Hemsworth. Et l’acteur n’est pas le seul à être déjà attaché au projet.

Miles Teller et Jurnee Smollett épauleront Hemsworth dans Spiderhead

Chris Hemsworth a donc signé pour tenir un rôle dans Spiderhead, même si l’on ne sait pas encore s’il jouera l’un des deux prisonniers au centre de l’histoire ou un autre personnage. Et l’interprète de Thor dans le MCU n’est pas le seul à avoir signé pour un rôle dans le futur film de Joseph Kosinski. Miles Teller et Jurnee Smollett feront aussi partie de la distribution de Spiderhead. Révélé par sa performance en Andrew Neiman dans Whiplash, Teller retrouvera ainsi Kosinski, puisqu’il est aussi attendu à l’affiche de Top Gun : Maverick.

Quant à Smollett, elle est surtout connue pour avoir joué Rosalee dans Underground, la série sur un groupe d’esclaves du XIXème siècle qui tentent de gagner leur liberté en atteignant le Nord des États-Unis. Plus récemment, elle a intégré le DCEU en tenant le rôle de Black Canary dans Birds of Prey. Comme pour Hemsworth, on ne sait pas encore quels personnages joueront Teller et Smollett dans Spiderhead.

Un projet de plus pour Chris Hemsworth

Après une pause forcée due à la pandémie, Chris Hemsworth va être très occupé lorsqu’il pourra retrouver les plateaux de tournage. En plus de Spiderhead, il est attendu dans trois projets différents. Après le succès du premier film, il retrouvera d’abord son personnage de Tyler Rake dans la suite du long-métrage d’Hargrave, qui n’a pas encore de date de sortie. Et l’acteur australien rejouera Thor dans deux films : d’abord, dans Thor : Love and Thunder, attendu pour le 9 février 2022, puis dans Les Gardiens de la Galaxie 3, qui devrait arriver dans les salles plus tard la même année, sans que l’on sache encore précisément quand. Il prêtera aussi sa voix au Dieu du Tonnerre pour la série d’animation de Marvel, What If… ?, que l'on devrait pouvoir découvrir en 2021. Enfin, Hemsworth est attendu dans le biopic sur Hulk Hogan, réalisé par Todd Phillips et qui sera là aussi distribué par Netflix. Là non plus, le film n'a pas encore de date de sortie.