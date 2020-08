Stuntwomen : le documentaire sur les cascadeuses d’Hollywood se dévoile dans un trailer

Shout! Studios a mis en ligne la bande-annonce de "Stuntwomen", le documentaire sur les cascadeuses d’Hollywood. Il sortira sur les différentes plateformes digitales le 22 septembre prochain.

De quoi parle Stuntwomen ?

Stuntwomen : The Untold Hollywood Story est basé sur le bestseller de Mollie Gregory. Celui-ci met en lumière des histoires de sexisme et d’harcèlement, ainsi que de graves blessures et de rétablissements miraculeux qu’ont connus des cascadeuses d’Hollywood. Le documentaire illustre le livre, puisqu’on y suit les difficultés de cascadeuses professionnelles à performer à leur meilleur niveau devant l’écran et leur lutte pour être traitées justement et de manière égale derrière l’écran.

Stuntwomen emmènera le spectateur dans les coulisses de grosses productions hollywoodiennes, et lui présentera les cascadeuses au cœur de l’action des plus gros blockbusters de l’ère du cinéma muet à aujourd’hui. On pourra donc y voir l’évolution et les changements du métier à travers la caméra d’April Wright, la réalisatrice.

Parole aux cascadeuses

Stuntwomen est narré par Michelle Rodriguez, l’interprète de Letty dans la saga Fast & Furious, qui est aussi l’une des productrices exécutives du documentaire. La narration a été écrite par Nell Scovell. De nombreuses cascadeuses y témoignent de leur métier face à l’actrice, partie à leur rencontre.

On pourra ainsi notamment entendre Heidi Moneymaker, qui double Scarlett Johansson dans les films du MCU, Alyma Dorsey, vue dans Captain Marvel, Angela Meryl, cascadeuse sur Pirates des Caraïbes 3 ou Skyfall, ou encore Jeannie Epper, notamment connue pour avoir été la doublure de Lynda Carter dans la série Wonder Woman, et considérée comme l’une des plus grandes cascadeuses de l’histoire. Debbie Evans, qui s’occupe de la plupart des scènes de voitures à la place de Michelle Rodriguez dans les Fast & Furious, fait aussi partie de celles qui témoignent. Cela devrait être intéressant d’avoir le témoignage de ces professionnelles des coulisses des blockbusters, ayant trop rarement l’occasion de les entendre.

Des réalisateurs témoignent aussi dans Stuntwomen

Outre les témoignages des cascadeuses, dans Stuntwomen, l’historien du cinéma Ben Mankiewicz fait aussi découvrir à Rodriguez et deux cascadeuses des extraits d’anciens films, à l’époque où les actrices assuraient leurs propres cascades. Cette partie devrait permettre de comprendre l'évolution du métier à Hollywood. On pourra aussi entendre dans le documentaire des réalisateurs. Paul Verhoeven, Paul Feig et Anne Fletcher, ainsi que le producteur Al Ruddy, y témoignent de l’importance des cascadeuses dans leurs films, et donnent quelques trucs sur le métier.