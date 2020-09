Sweeney Todd sur Netflix : retour sur l'histoire vraie dont s'inspire le film

En 2008, Johnny Depp se transformait en tueur en série dans "Sweeney Todd" devant la caméra de son acolyte Tim Burton. Le réalisateur s'inspire d'une comédie musicale pour son film. Mais avant ça, l'histoire du barbier sanguinaire provient d'une légende urbaine et d'une affaire criminelle française.

Sweeney Todd : Tim Burton en état de grâce

Sixième collaboration (et pas la dernière !) entre le réalisateur Tim Burton et Johnny Depp, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street est un film qui correspond totalement à son auteur. À une période où il était encore en état de grâce. Le constat est plus différent aujourd'hui, il semble avoir perdu sa verve d'antan et ses plus belles heures sont très probablement derrière lui. Sorti en 2008, Sweeney Todd suit Benjamin Barker, un barbier qui se retrouve emprisonné en Australie pour des années. Motivé par la vengeance, il parvient à s'échapper et revient à Londres, sa ville. Il espère retrouver le Juge Turpin (Alan Rickman), le responsable de sa condamnation qui lui a piqué sa femme, Lucy (Laura Michelle Kelly).

Il reprend son activité de barbier sous le nom de Sweeney Todd. Un de ses concurrents veut le faire tomber mais il ne se laisse pas faire et l'égorge. C'est là qu'intervient Mme Nellie Lovett (Helena Bonham Carter), une boulangère qui va le débarrasser du corps en l'incorporant dans ses recettes. Ensemble, ils vont commettre une série de crimes et l'homme blessé veut plus que jamais aller au bout de ses idées...

Quand Tim Burton découvre la comédie musicale de Hugh Wheeler et Stephen Sondheim, il tombe tout logiquement amoureux de l'histoire. Son style se poserait avec évidence sur ce récit, mais il mit des années avant de parvenir à l'adapter au cinéma. Si c'est la découverte de ce spectacle qui lui sert de déclic, le personnage de Sweeney Todd trouve ses fondations dans des histoires antérieures.

Une légende britannique et un fait divers français

La légende Sweeney Todd remonte au milieu des années 1800, quand est publié un roman titré The String of Pearls. Il est question dedans d'un barbier londonien tuant ses victimes dans son enseigne, sans forcément de raison valable. Sa maîtresse, se charge de faire disparaître les corps avec ses compositions culinaires qu'elle vend ensuite à des clients. On a là, de manière très claire, tous les éléments du film de Tim Burton. Même si le scénario a été remanié. On ne trouve, par exemple, pas de juge Turpin dans la légende. Le réalisateur a arrangé quelques recoins pour faire de Sweeney Todd autre chose qu'un tueur qui agit par démence. Il lui donne ainsi un mobile - bien qu'il n'excuse pas tout - et va essayer de lui constituer une part humaine.

Sweeney Todd est entré dans le folklore britannique mais c'est du côté de la France que se trouve la source d'inspiration première qui permet au livre d'exister, avec l'affaire criminelle de la rue des Marmousets. Les faits se seraient déroulés à Paris en 1397. Un barbier et un pâtissier se livraient ensemble à des pratiques macabres similaires à celles du film. Le premier tuait ses clients et le second se servait de leur chair pour ses pâtés en croûte. Sa recette avait du succès mais personne ne se doutait quel pouvait être l'élément particulier qui se trouvait dedans, la viande était considérée comme meilleure, plus tendre.

Contrairement au personnage de Tim Burton qui a une motivation personnelle, les deux hommes de cette affaire étaient guidés par une forme de folie meurtrière. Leur petite entreprise n'aura pas résisté à la présence d'un chien d'une des victimes, qui a donné l'alerte en aboyant devant la porte de l'établissement du barbier. Les gens du coin, alertés, ont découvert les deux responsables en pleine action. Ils ont été condamnés à mort pour leurs actes.

Sweeney Todd est disponible sur Netflix le 1er octobre 2020.