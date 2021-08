Sweet Girl sur Netflix : y aura-t-il une suite pour le film avec Jason Momoa ?

Mis en ligne sur Netflix le 20 août dernier, "Sweet Girl" est une énième production originale d'action ajoutée au catalogue de la plateforme. Une suite peut-elle voir le jour ? Isabela Merced, la co-star du film, évoque cette possibilité avec enthousiasme. Attention, l'article contient des spoilers.

Sweet Girl : Jason Momoa obsédé par la vengeance

Le cinéma d'action est un genre qui fonctionne tout particulièrement sur Netflix. C'est l'un de ces films qui trône en ce moment en première place du Top 10 France de la plateforme. Sweet Girl, réalisé par Brian Andrew Mendoza, raconte la quête de vengeance d'un veuf ravagé par la mort récente de celle qu'il aimait. Ray Cooper a découvert que sa femme, atteinte d'un cancer, n'a pas pu profiter des bienfaits d'un médicament retiré du marché. Décidé à faire payer la société pharmaceutique responsable, il va comprendre qu'il s'attaque à un monde totalement pourri de l'intérieur. En plus de se mettre en danger, il doit absolument veiller sur sa fille, Rachel. Malgré un début calme centré sur la douleur du personnage, Sweet Girl dérive très vite vers du cinéma énervé, avec ses cascades et ses combats.

Sweet Girl ©Netflix

Dans le rôle principal, on retrouve Jason Momoa, un habitué de la castagne. Célèbre pour son rôle dans Game of Thrones et pour être l'interprète d'Aquaman, l'acteur trouve encore un rôle qui correspond à ses aptitudes. Il partage l'affiche avec Isabela Merced, la jeune actrice qui a notamment incarné Dora l'Exploratrice dans l'adaptation au cinéma. Sweet Girl comblera les amateurs d'action, pour peu qu'ils acceptent des faiblesses à plusieurs endroits. Bien parti pour être un succès, le film peut-il obtenir une suite ?

Isabela Merced milite pour un second film

En interview pour ComingSoon, Isabela Merced n'a pas caché qu'elle aimerait bien rempiler pour un second film :

Peut-être qu'il y aura une suite, j'espère avec plus d'action. J'espère vraiment que ça va arriver bientôt et avec la même équipe de cascadeurs, parce qu'ils ont été juste incroyables et ils ont rendu tout si amusant. Je ne me suis jamais autant amusée à faire mes propres cascades.

Malgré l'envie de la jeune actrice, il faut prendre en compte le fait que Ray est mort à la fin de Sweet Girl. Se passer de Jason Momoa pour une suite est un argument marketing majeur en moins. La proposition pourrait cependant être intéressante si elle se concentrait uniquement sur Rachel, tout en gardant ce côté nerveux dans l'action. On saura dans les prochaines semaines si la plateforme compte profiter du succès du premier film.