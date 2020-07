Tremblez, elle est de retour ! La Famille Addams tambourine encore à votre porte avec la sortie du film d'animation 3D en DVD et Blu-ray. Notre avis sur le film et sur ce que vaut cette édition physique.

La Famille Addams : présentation et critique

Scénario ★★★☆☆

La Famille Addams a été dirigé par le duo Greg Tiernan et Conrad Vernon qui s’étaient déjà rassemblés pour Sausage Party - La vie privée des aliments en 2016. Dans le film, un rassemblement s’annonce dans la demeure familiale à l’occasion de la Mazurka de Pugsley (Finn Wolfhard), cérémonie traditionnelle faisant office de rite de passage à l’âge adulte pour les hommes de la famille. Sauf que la brume dissimulant le manoir à la ville voisine se dissipe. Et la décoratrice d’intérieur Margaux Needler (Allison Janney) en le découvrant se donne pour mission de se débarrasser d’eux. Hors de question que leur présence vienne gêner ses projets ! De son côté, Mercredi (Chloë Grace Moretz) fait la rencontre de la fille de cette dernière avec qui elle se lie d’amitié et est en pleine crise d’adolescence. En guise de signe de rébellion : elle porte une barrette rose avec une licorne !

La Famille Addams marque l’arrivée de la franchise en version animée sur le grand écran ! Le risque que ce long-métrage ne reste pas tant gravé dans les mémoires que les autres adaptations cinématographiques est élevé, notamment car le public visé semble être un peu plus jeune. Très ancré dans la génération actuelle, ce dernier tire sur les références culturelles et la technologie d’aujourd’hui avec un usage conséquent des écrans ainsi que des téléphones portables. Pour sûr, le contraste avec les Addams est fort et pas seulement à cause de leur style vestimentaire ni de leur décoration peu reluisante ! Le scénario est sympathique, appuyant sur la question de l’acceptation de soi et l’humour fait mouche la plupart du temps tandis que le spectateur peut ressentir une difficulté à apprécier le design des personnages.

Les éditions commercialisées

Au niveau de la sortie physique, rien qui ne sorte de l’ordinaire. Un simple Blu-ray en plus d’un DVD, sans fourreau ni boîtier métallique pour les habiller. Triste sort pour les Addams dont l’univers visuel se prête à merveille à un steelbook original à la hauteur de leur noirceur. Pas non plus de 4K ! Enfin, l’éditeur a fait l’effort de presser un disque HD ce qui n’est pas toujours une garantie sur le marché de la vidéo, même en 2020.

De gauche à droite : DVD, Blu-ray

Test Vidéo/Audio

Vidéo ★★★★☆ Audio ★★★★★

Presque un sans faute pour La Famille Addams ! Terminé via un intermédiaire numérique à la résolution inconnue, ce film est un régal pour les rétines. Les détails abondent, les textures sont travaillées, de la grille métallique extérieure, aux portraits accrochés aux murs et à la chevelure blanchâtre de la grand-mère (Bette Midler), en passant par la pelouse verte de la ville. Rien ne paraît trop lisse ni complètement artificiel. En outre, la qualité de la délinéation frôle la perfection. La profondeur de champ fait aussi partie des points forts de cette présentation en particulier lors des plans sur la demeure ou dans les pièces spacieuses de celles-ci qui dégagent une excellente impression 3D.

Les couleurs ont de quoi s’en donner à cœur joie vu l’étendue de la demande ! D’un côté, une atmosphère sordide constituée de nuances de noirs et blancs à chaque apparition d’un Addams à l’écran, de pourpres profonds rejoints par des jaunes faibles émis par les bougies et de l’autre… Un monde ultra-coloré à la saturation éblouissante ! Voir ces deux directions artistiques se confronter (le passage où Mercredi arrive au collège par exemple) est une sacrée expérience ! L’unique point noir est la présence rare mais bien présente de banding et d’artefacts de compression qui nuisent légèrement à la lisibilité de l’image.

Du côté de l’audio, le doublage français est au format DTS-HD High Resolution 7.1 et la version originale bénéficie d’un DTS-HD Master Audio 7.1. Pas de Dolby Atmos bien qu’il existe une piste de la sorte. Le résultat est très engageant, intense, avec une exploitation des différents canaux qui oublie tout semblant de timidité. Les exclamations de l’esprit du manoir sont féroces, avec des basses d’une puissance à s’attirer les foudres de ses voisins, et les sons d’ambiance sont parfaitement équilibrés et répartis dans le champ sonore. La scène de la résurrection des grenouilles fait d’ailleurs un usage exquis des déplacements sonores. Les dialogues sont propres et frontaux.

Test Bonus ★★☆☆☆

Pas grand-chose à se mettre sous la dent. L’ensemble est très basique sans grand approfondissement en dépit des thèmes mentionnés qui ne manquent pas de potentiel. Dommage.

Scènes coupées et versions longues (06:14 min) : « Jeanne d’Arc » (01:08 min), « Le conseiller principal d’éducation » (01:49 min), « Pugsley le barbu » (02:18 min), et « Assimilait » (00:58 min). En lecture enchaînée ou individuelle.

: « Jeanne d’Arc » (01:08 min), « Le conseiller principal d’éducation » (01:49 min), « Pugsley le barbu » (02:18 min), et « Assimilait » (00:58 min). En lecture enchaînée ou individuelle. Jeux de mime avec la Chose (03:32 min) : jouez aux charades avec la plus célèbre des mains !

: jouez aux charades avec la plus célèbre des mains ! Anatomie d’une scène (03:22 min) : reconstruction de la production d’une scène à travers ses différentes étapes : story-boards, maquette, animation puis éclairage. Bref mais très intéressant. Dommage qu’il n’y ait pas plus d’une scène en guise d’exemple.

: reconstruction de la production d’une scène à travers ses différentes étapes : story-boards, maquette, animation puis éclairage. Bref mais très intéressant. Dommage qu’il n’y ait pas plus d’une scène en guise d’exemple. Bienvenue dans la famille (06:03 min) : les deux co-réalisateurs abordent le doublage, les décors, l’histoire du film ainsi que cet épisode inédit où le spectateur assiste aux débuts de la romance entre Morticia et Gomez.

: les deux co-réalisateurs abordent le doublage, les décors, l’histoire du film ainsi que cet épisode inédit où le spectateur assiste aux débuts de la romance entre Morticia et Gomez. Rétrospective de la famille Addams (01:05 min) : retour sur la genèse de La Famille Addams dès les années 30 à travers les BD de Charles Addams et l’hommage que lui rend cette dernière adaptation cinématographique.

: retour sur la genèse de La Famille Addams dès les années 30 à travers les BD de Charles Addams et l’hommage que lui rend cette dernière adaptation cinématographique. Vidéoclip et paroles de « Haunted Heart » (02:50 min) : interprété par Christina Aguilera.

: interprété par Christina Aguilera. Vidéoclip et paroles de « My Family » (01:05 min) : interprété par Migos.

Bilan ★★★☆☆

La Chose croise les doigts pour que vous ne sortiez pas indemne de ce visionnage. Ici, vous retrouverez tous les ingrédients dignes de La Famille Addams avec son lot de gags, de morbide, de provocations et d’angoisse. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’œuvre la plus acclamée parmi la franchise, elle reste une heure et demi de divertissement agréable pour ceux ayant un faible pour l’humour noir et le second degré. Le Blu-ray est quant à lui une réussite technique (le contraire aurait été étonnant pour une nouveauté) mais constitue une déception concernant ses suppléments. Il faut avouer que les Addams forment une famille des plus mystérieuses…

Les éditions Blu-ray et DVD de La Famille Addams sont disponibles à la Fnac et sur Amazon.