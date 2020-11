The Adam Projet : Mark Ruffalo sera le père de Ryan Reynolds dans le film SF de Netflix

Mark Ruffalo vient de signer pour rejoindre le prochain film de Shawn Levy, "The Adam Projet", que Netflix produit. Et Ruffalo n’est pas le seul acteur à rejoindre le long-métrage, qui bénéficiait déjà d’un casting impressionnant.

Ryan Reynolds voyage dans le passé dans The Adam Project

Produit par Netflix, The Adam Projet est le prochain film de Shawn Levy, le réalisateur de la trilogie La Nuit au musée. L’intrigue de science-fiction du long-métrage est centrée sur un homme qui retourne un jour dans le passé pour obtenir l’aide de l’enfant qu’il était à 13 ans après la mort de son père. Ensemble, ils vont devoir retrouver ce dernier, qui a désormais l’âge du principal protagoniste avant son retour dans le temps, et arranger les choses entre eux pour sauver le futur.

C’est Ryan Reynolds qui a été choisi pour tenir le rôle principal de The Adam Project, dans lequel il jouera donc l’homme qui retourne dans le passé à la recherche de celui qu’il était à 13 ans. Levy retrouve ainsi l’acteur après l’avoir dirigé dans Free Guy, le film dans lequel Reynolds joue un homme qui se rend compte un jour qu’il est le figurant d’un jeu vidéo et décide d’en devenir le héros.

Free Guy ©Disney

Mark Ruffalo parmi les acteurs à rejoindre The Adam Project

Alors que l’on savait déjà que Ryan Reynolds tiendrait l’affiche de The Adam Project, on apprend désormais que l’interprète de Deadpool va être rejoint par un membre du MCU. Comme le révèle The Hollywood Reporter, Mark Ruffalo vient ainsi de signer pour donner la réplique à l’acteur canadien dans le film de Levy. Ruffalo jouera le père du personnage joué par Reynolds, un physicien brillant. Et il n’est pas le seul à avoir rejoint le projet.

Notamment connue pour avoir joué la mère de Rose dans l’instantanément culte Get Out, Catherine Keener a elle aussi signé pour rejoindre The Adam Project. Elle sera le principal antagoniste du film, une femme ayant volé une puissante technologie au physicien incarné par Ruffalo. Et ce n’est pas tout, puisque deux autres acteurs rejoignent aussi le film. Walker Scobell et Alex Mallari Jr ont signé pour donner la réplique aux acteurs beaucoup plus confirmés qui porteront le long-métrage de Levy. Pour son premier rôle à l’écran, Scobell prêtera ses traits à la version de 13 ans du personnage de Reynolds, tandis que Mallari sera le bras droit de celui incarné par Keener.

Un casting cinq étoiles pour The Adam Project

En plus de celui de Scobell et Malari, l’ajout de Ruffalo et Keener au casting de The Adam Project fait du film porté par Ryan Reynolds une production au casting particulièrement imposant. Surtout quand on sait que Reynolds et les interprètes de son père et de sa principale ennemie dans le film ne sont pas les seules stars qui seront au générique.

Une autre membre du MCU, Zoe Saldana, avait ainsi signé pour tenir un rôle dans le long-métrage. C’était aussi le cas d’une autre actrice réputée, puisque Jennifer Garner fera partie de la distribution de The Adam Project. On ne sait pas encore quels personnages les deux actrices joueront. Mais autant dire que l’on verra du beau monde à l’affiche du film. Le tournage du long-métrage a commencé, puisque les premières prises ont été effectuées la semaine dernière à Vancouver. En revanche, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.