The Babysitter - Killer Queen : premières images de la suite du film Netflix The Babysitter

Trois ans après la sortie de "The Babysitter", Netflix va bientôt donner une suite à sa comédie d’horreur. Et les premières images de "The Babysitter : Killer Queen" viennent d’être dévoilées. Le film est attendu pour le 10 septembre prochain sur la plateforme.

L’intrigue de The Babysitter : Killer Queen

The Babysitter : Killer Queen sera la suite de The Babysitter, la comédie d’horreur sortie en 2017 sur Netflix. Dans le premier film, on suivait Cole, un jeune garçon de douze ans intelligent mais naïf, harcelé par plusieurs de ses voisins, mais qui entretient une amitié avec sa babysitter, Bee, la seule personne qui ne le traite pas comme un enfant. Mais un soir, alors que Cole espionne Bee en pensant qu’elle invite des garçons quand il dort, il est témoin d’une scène qu’il n’aurait jamais dû voir…

Le nouveau film prendra place deux ans après les événements du premier film. Alors qu’il essaie d’oublier les horreurs qu’il a connues tout en gérant son entrée au lycée, Cole se retrouve bientôt forcé d’affronter de nouveau les démons de son passé. Le jeune homme va encore devoir se battre pour sa survie…

Ce deuxième film sera de nouveau réalisé par McG, qui avait déjà signé le premier, d’après un scénario cette fois écrit par Dan Lagana. Judah Lewis retrouvera son personnage de Cole, tout comme la plupart des principaux acteurs du premier film. On reverra donc Emily Alyn Lind dans le rôle de Melanie, Hana Mae Lee dans celui de Sonya, Robbie Amell prêter ses traits à Max, Bella Thorne incarner Allison, Andrew Bachelor en John, et Leslie Bibb et Ken Marino jouer les parents de Cole. Jenna Ortega jouera elle un nouveau personnage, dont le nom est encore inconnu.

Les principaux personnages de retour sur les premières photos

Les premières images de The Babysitter : Killer Queen viennent d’être dévoilées.





La première des quatre photos montre certains des personnages du film, dont Cole, dans leur nouvel environnement du lycée où ils étudient. On découvre aussi dans ces nouveaux clichés le nouveau personnage que jouera Jenna Ortega. On peut la voir sur la deuxième image, se tenant debout à côté de Cole, une affiche à la main sur laquelle on peut lire à l’envers « Notice of Demolition ». Plus important, les deux adolescents sont couverts de sang, ce qui contraste avec la première image et tease les menaces qu’ils devront affronter. Les trois dernières photos montrent Cole et Melanie dans une voiture, puis John, Allison et Max devant un feu et enfin Cole dans son lit, qui semble effrayé par quelque chose.