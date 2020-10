The Big Lebowski sur Amazon Prime Video : le film a donné naissance à une religion !

Quand il sort en 1998, personne ne peut prédire l'incroyable destin qui attend "The Big Lebowski" des frères Cohen. Un vrai film culte au sens noble du terme avec un personnage principal, le Dude, qui a influencé la création d'une religion : le Dudéisme !

The Big Lebowski : les Cohen dans toute leur splendeur

The Big Lebowski est une comédie loufoque sortie en 1998 réalisée par Joel Cohen, et co-écrite avec son frère Ethan.

On y suit les déboires de Jeff Lebowski (Jeff Bridges), surnommé le Duc (The Dude), un homme cool et paresseux dont le quotidien est rythmé par les parties de bowling, l'absorption de cocktails et l'art de ne rien faire. Un jour comme un autre, deux malfrats rentrent chez lui, le passent à tabac et lui demandent l'argent qu'il doit à un certain Jackie Treehorn. Un des deux se permet même d'uriner sur son tapis. Cependant, les agresseurs de Lebowski se rendent compte assez rapidement qu'ils se sont trompés d'homme. Leur cible est censé être millionnaire, ce qui est loin d'être la cas de Jeff. Ce dernier va rendre visite à son homonyme fortuné afin qu'il lui rembourse son tapis.

Le film est, avec Fargo, un des grands classiques des frères Coen, dont la recette mélangeant humour noir et absurde fonctionne ici à merveille. Il faut dire que le casting y joue sa partition au diapason. Autour de Jeff Bridges, nous retrouvons, entre autres, John Turturro, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, David Huddleston, Tara Reid, Sam Elliott, Ben Gazzara et Peter Stormare.

Dudéisme : vivre comme le Dude !

The Big Lebowski a rapidement gagné ses galons de film culte à travers le monde, réunissant depuis plus de 20 ans de plus en plus de fans. Il faut dire que le Dude, auquel l'immense Jeff Bridges s'est donné corps et âme, est un des personnages les plus marquants de l'histoire de la comédie américaine. Le barbu en peignoir réussit même à être cool tout en étant un immense looser si l'on s'en tient aux carcans sociétaux. Il est au chômage, vit dans une maison délabrée, n'est pas marié et n'a aucun but dans la vie. Et pourtant, il est attachant et sa philosophie a finalement dépassé le cadre cinématographique.

L'idée d'en faire une religion vient d'Oliver Benjamin, un journaliste de Los Angeles installé en Thaïlande. Il y crée le Dudéisme alors qu'il cherche un courant pouvant coller à ses convictions. L'Américain souhaite trouver le calme, la tranquillité de l'esprit et gagner le droit de vivre lentement et de prendre son temps. Il découvre que ces valeurs, ce sont celles de Jeff Lebowski dans le film des frères Cohen. Il fonde donc en 2005 The Church of the Latter-Day Dude, qui peut être traduit par "l'Église du Dude du Dernier Jour". Ce qui a commencé comme une blague s'est finalement développé en un vrai mouvement qui compte aujourd'hui plus de 450 000 prêtres. Ces derniers officient même lors de mariages entre amoureux du long-métrage.

Les adeptes ne suivent aucun livre sacré, même si de simili-commandements peuvent être suivis :

Jouer au bowling ou tout autre divertissement avec des amis.

Conduire en écoutant le groupe Creedence.

Méditer.

Prendre un bain en écoutant des chants de baleines.

Boire un White Russian.

Fumer des joints (si c'est légal là où vous vous trouvez).

Célébrer le Dude's Day le 6 mars (date de la sortie du film aux États-Unis).

Ne rien faire du tout.

Quand on lit cette liste, on se dit que l'on est probablement très nombreux à être des Dudéistes sans le savoir.

Une suite passée inaperçue

Le film a en effet eu droit à un spin-off centré sur Jesus. Il faut dire que le personnage a plus que marqué les esprits alors qu'il n'est présent que 5 minutes à l'écran dans The Big Lebowski ! Intitulé The Jesus rolls, John Turturro y reprend donc son rôle de joueur de bowling un peu étrange dans ce film qui se déroule après le premier. Le casting est assez incroyable puisque l'on y croise aussi bien Audrey Tautou et Susan Sarandon que Jon Hamm, Pete Davidson ou Bobby Cannavale.

Là où le projet prend une tournure inattendue, c'est qu'il est un remake américain du film français Les Valseuses, de Bertrand Blier. Une vraie curiosité pour les fans. Une vraie catastrophe selon les critiques.