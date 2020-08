The Devil All the Time : Netflix dévoile le poster et son casting dingue

Prochain gros film de Netflix, prévu pour le 16 septembre, "The Devil All the Time" aura au moins pour lui un casting impressionnant. Les plus gros noms s'affichent avec un poster du film d'Antonio Campos, dévoilé par la plateforme.

The Devil All the Time c'est quoi ?

Adapté du roman de Donald Ray Pollock, The Devil All the Time (Le Diable, tout le temps en VF), réalisé par Antonio Campos, se déroulera entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Le film racontera l'histoire de plusieurs protagonistes : un prédicateur, un couple de tueurs en série qui arpente l'Amérique à la recherche de victimes, un vétéran qui ne peut sauver sa femme d'un cancer ou encore Arvin Russell, le fils du vétéran vers qui tous convergent et qui lutte contre les forces du mal. Un synopsis bien mystérieux pour ce prochain film Netflix qui se dévoilait récemment avec de premières images, à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous :





Un casting de rêve

Désormais, c'est le poster du film qui a été dévoilé (à découvrir en fin d'article), Netflix met ici l'accent sur le casting attendu, laissant entrevoir les visages et en indiquant le nom de chacun et chacune des interprètes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que du côté de la distribution c'est déjà parfait ! On retrouvera à la fois des personnalités populaires comme Tom Holland et Sebastian Stan, tous les deux bien connus des fans du Marvel Cinematic Universe (MCU), mais également un des acteurs les plus intéressants actuellement avec Robert Pattinson, qu'on verra prochainement dans Tenet et The Batman.

Pour ce qui est des actrices, on est particulièrement heureux de retrouver Riley Keough et Mia Wasikowska, deux comédiennes qui, comme Pattinson, ont multiplié les collaborations avec de grands auteurs - avec Logan Lucky ou Under the Silver Lake pour l'une, Crimson Peak ou Stoker pour l'autre. Moins connue mais tout aussi talentueuse, Haley Bennett (récemment dans Swallow) sera aussi de la partie, tout comme la jeune Eliza Scanlen (Sharp Objects, Les Filles du docteur March). Enfin, Jason Clarke et Bill Skarsgård complètent ce casting impressionnant.

On a déjà hâte de voir ce que donnera The Devil All the Time. Diffusion prévue pour le 16 septembre sur Netlfix.