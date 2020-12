The Dig : un premier trailer pour le drame Netflix avec Carey Mulligan et Ralph Fiennes

Netflix nous dévoile une première bande-annonce de "The Dig" qui raconte l'histoire d'une découverte archéologique majeure en Angleterre. Le film sortira le 29 janvier 2021.

The Dig : un sujet qui creuse

The Dig est au départ un roman écrit par John Preston et publié en 2007. BBC Films est à l’origine de la production de l'adaptation cinématographique avant que les droits ne soient finalement acquis par Netflix. Le scénario est signé Moira Buffini, créatrice de la série Harlots ainsi que des scénarios de Tamara Drewe, Jane Eyre et Byzantium. Simon Stone, réalisateur de The Turning et The Daughter, prend place derrière la caméra.

The Dig ©Netflix

Ce drame se déroule quelques mois avant le début de la guerre 39-45. Edith Pretty (Carey Mulligan), une veuve de Sutton Hoo près de Woodbridge en Angleterre, embauche l'archéologue Basil Brown (Ralph Fiennes) afin qu'il l'aide à mener des fouilles sur son terrain. La jeune femme suspecte en effet qu'ils puissent y trouver des trésors enfouis depuis de nombreux siècles. Leurs découvertes vont finalement dépasser toutes leurs attentes.

Le casting est complété par Lily James, Johnny Flynn, Ken Stott, Monica Dolan, et Ben Chaplin. La première bande-annonce est disponible en une d'article.

Des monts et merveilles

L'histoire de The Dig est tirée d'une histoire vraie légèrement romancée par l'auteur du roman original pour la rendre encore plus passionnante. Ces fouilles de tertres anglais permirent en effet l'excavation d'un cimetière et d'un bateau funéraire datant du début du VIIe siècle. Cette découverte est considérée comme l'une des plus importantes en Angleterre de par la richesse et l'état exceptionnel des artefacts qui y ont été trouvés. Des lances, des épées, des boucles de ceinture, un casque et un bouclier font partie des nombreux trésors que l'on y a déterrés. Ils ont trouvés depuis leur place au British Museum de Londres.

Si le film fera bien sûr la part belle à la fascination que représentèrent les fouilles, il se focalisera également sur les rapports humains qui s'y lient tout autour en cette période charnière de l'histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale menace en effet d'éclater à tout moment et les Anglais mettent leurs vies en pause en s'attendant au pire. C'est dans cette atmosphère angoissante qu'Edith Pretty fait un rêve dans lequel elle voit une procession funéraire traverser son terrain. C'est même ce songe qui la pousse à contacter l'archéologue.

The Dig ©Netflix

Les fouilles sont maintenues avec l'aide de Peggy Preston (Lily James) et de son petit ami (Johnny Flynn) qui va pourtant devoir bientôt partir à la guerre. Alors que les avions de chasses commencent leurs courses meurtrières et survolent le site, continuer les fouilles a-t-il encore du sens ? Les affres du conflit signent-ils l'arrêt de mort de l'émerveillement dû à ces fabuleuses découvertes ? C'est également cet aspect psychologique que The Dig approfondira tout au long de son scénario.

The Dig sera disponible sur Netflix dès le 29 janvier 2021.