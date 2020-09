The Glorias : un bande-annonce pour le film avec Alicia Vikander et Julianne Moore

Alicia Vikander, Julianne Moore et Janelle Monáe sont les stars de "The Glorias", biopic sur la militante féministe américaine Gloria Steinem adapté de sa biographie. Une première bande-annonce a été dévoilée pour ce film disponible sur Amazon Prime Video dès le 30 septembre.

The Glorias : une vie de lutte

The Glorias est un film américain réalisé par Julie Taymor, adapté du roman Ma vie sur la route de Gloria Steinem. On y suit, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, le parcours mouvementé de Gloria Steinem. Journaliste, militante et féministe américaine, elle s'est battue pendant des décennies pour la cause des femmes. Commençant son combat dans les années 60, elle parcourt les Etats-Unis pour tenir des débats dans les universités et centres de conférence. Sa lutte ne se cantonne toutefois pas qu'à la situation des femmes, mais à toutes les discriminations, qu'elles soient raciales ou sociétales. Elle a toujours été, par exemple, un soutien de poids au droit à l'avortement. Véritable symbole, elle lance en 1971, avec l'avocate afro-américaine Dorothy Pitman Hughes, le magazine militant Ms. pour sensibiliser les femmes sur les problèmes de société. C'est un succès retentissant, et il paraît toujours aujourd'hui.

Le film se déroulant sur plusieurs dizaines d'années, le rôle de Steinem est tenu par plusieurs actrices. Lulu Wilson (Sharp Objects) lui prête ses traits adolescents, et Alicia Vikander (Tomb Raider) prend sa place pour ses débuts médiatiques. Enfin, Julianne Moore (Still Alice), avec qui la ressemblance est bluffante, sera sa version pour les événements les plus récents. Sa complice Dorothy est incarnée par Janelle Monáe (Moonlight, Les Figures de l'ombre). A leurs côtés apparaîtront Bette Midler, Timothy Hutton, Lorraine Toussaint et Allie McCulloch.

Une figure de style

Forte de son statut d'idole auprès des femmes du monde entier, Gloria Steinem a fait plusieurs apparitions dans les médias. On a pu notamment la voir dans son propre rôle dans les séries The Good Wife et The L Word. Avant The Glorias, elle avait déjà été incarnée à l'écran par Rose Byrne dans la mini-série Mrs. America.

The Glorias sera disponible sur le service de streaming Amazon Prime Video le 30 septembre.