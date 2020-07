The Gray Man : Chris Evans et Ryan Gosling chez Netflix avec les frères Russo - CinéSéries

Les réalisateurs de "Avengers : Endgame" veulent inventer la franchise d'action de demain avec "The Gray Man". Ce film, pour Netflix, va se donner les moyens de réussir avec un budget dingue. La plateforme compte bien faire un carton avec son casting mené par Ryan Gosling et Chris Evans.

The Gray Man : une grosse production Netflix

Le duo de frangins composé par Joe et Anthony Russo a mis Hollywood à ses pieds avec le carton dément d'Avengers : Endgame. Le plus gros succès de tous les temps au box-office (après l'inflation) est une sacrée ligne sur leur CV. Mais comment envisager la suite, désormais ? Après Cherry, un projet très modeste, ils vont revenir à du cinéma qui pèse lourd. Ils collaborent avec Netflix pour The Gray Man, un film d'action qui s'est trouvé deux stars pour les rôles principaux. Deadline annonce que Ryan Gosling et Chris Evans seront à l'affiche. Le second, qui a campé Captain America dans le MCU, retrouve des réalisateurs qu'il connaît déjà. Les Russo ont déjà misé sur leurs connaissances en entraînant Tom Holland sur Cherry. Avec ses deux recrues, The Gray Man part sur des bonnes bases. Il fallait au moins ça, tant la plateforme va mettre un gros pactole sur la table. Le média américain rapporte que c'est 200 millions de dollars qui sont prévus pour le budget. Une somme qui dépasse les (quasiment) 160 millions dépensés pour The Irishman.

Le nouveau James Bond-like ?

Le scénario de ce thriller sera tiré de l'univers inventé dans les bouquins de Mark Greaney. Ryan Gosling va camper Court Gentry, un tueur à gages surnommé The Gray Man. Ancien membre de la CIA, il va voir l'un de ses anciens alliés se retourner contre lui et le traquer à travers le monde. C'est Chris Evans qui a décroché cet autre rôle. En cas de développement sur la durée, c'est le personnage campé par Ryan Gosling qui sera le centre de l'intérêt. Deadline parle d'une franchise qui se rêve dans la lignée de James Bond. Ce n'est pas encore gagné !

Pour l'anecdote, cette adaptation aurait pu se faire avec James Gray et Brad Pitt, avant qu'ils ne se trouvent sur Ad Astra. On aurait aimé voir les deux là-dessus mais c'est entre les mains des Russo que termine le projet. Le lancement de production est espéré pour le début de l'année prochaine à Los Angeles et aucune date de diffusion n'est encore planifiée.