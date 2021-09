The Guilty sur Netflix : Jake Gyllenhaal revient sur cette expérience compliquée

Initialement, The Guilty est un film de Gustav Möller sorti en 2018. Une œuvre impactant qui rencontre un certain succès sur le marché international. Porté par Jakob Cedergren, le long-métrage raconte comment un policier, qui a reçu un appel de détresse, va tout faire pour retrouver une jeune femme kidnappée. Suite au succès de l’œuvre, Netflix a décidé de se lancer dans la production d'un remake en langue anglaise.

Pour l'occasion, c'est le cinéaste Antoine Fuqua qui s'occupe de la mise en scène. Devant sa caméra, Jake Gyllenhaal remplace Jakob Cedergren, dans la peau d'un opérateur du 911 qui va tout faire pour aider une jeune femme kidnappée. Le reste de la distribution se compose notamment de Paul Dano, d'Ethan Hawke ou encore de Peter Sarsgaard. The Guilty, qui sortira le 1er octobre sur Netflix, marque la deuxième coopération entre Antoine Fuqua et Jake Gyllenhaal après l'excellent La Rage au ventre.

Lors d'une récente interview avec The Wrap, Jake Gyllenhaal est revenu sur le tournage de The Guilty. Le comédien a notamment révélé qu'il s'est senti piégé pendant la production de ce métrage. Il a affirmé qu'il a eu la désagréable sensation d'être piégé sur une chaise la majorité de son temps. Il a également ajouté qu'il ne pouvait entendre les répliques des autres acteurs que par Zoom. Du fait de la pandémie de COVID-19. Au fur et à mesure que le tournage progressait, Jake Gyllenhaal a dit qu'il avait l'impression que les caméras se rapprochaient de lui :

C'était 20 pages par jour et des prises de 20 à 30 minutes. Je me suis épanoui dans cet espace, mais j'étais coincé sur une chaise. Antoine m'a piégé sur une chaise. Je suis une personne très physique, un acteur très corsé, et avoir la possibilité de m'exprimer uniquement sur une chaise a fini par me perturber au fur et à mesure que nous avancions dans l'histoire. L'immobilité est une chose, mais être piégé en est une autre, et cela a fait ressortir beaucoup de sentiments en moi et en révèle aussi beaucoup sur ce personnage.