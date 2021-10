The Harder They Fall : la bande-annonce haletante du western signé Netflix

Netflix prépare ses abonnés à un beau spectacle avec la bande-annonce de "The Harder They Fall", le nouveau western aux inspirations tarantinesques, avec Idris Elba, Regina King, Jonathan Majors et Zazie Beetz, rien que ça !

The Harder They Fall : la guerre est déclarée !

Netflix se met au western ! Le 3 novembre prochain, les abonnés de la plateforme de streaming pourront découvrir The Harder They Fall, le tout premier long-métrage de Jeymes Samuel qui est produit par Jay-Z. Jonathan Majors (Lovecraft Country) incarne ici le hors-la-loi Nat Love. Rufus Buck, son ennemi de toujours, incarné par Idris Elba, vient tout juste de sortir de prison. Nat va être pris d'une terrible envie de vengeance et va déclarer la guerre à Rufus et tout son clan.

Le pitch officiel est le suivant : Lorsque le bandit Nat Love découvre que son ennemi Rufus Buck est sur le point d'être remis en liberté, il réunit toute sa bande pour le traquer et se venger. Parmi les personnages qui l'accompagnent dans ce western résolument moderne figurent son ancienne maîtresse Stagecoach Mary (Zazie Beetz) et ses hommes de main l'irascible Bill Pickett (Edi Gathegi) et Jim Beckwourth (R.J. Cyler) à la gâchette leste — ainsi qu'un futur allié inattendu. Rufus Buck n'est pas seul non plus. Trudy Smith (Regina King) et Cherokee Bill (LaKeith Stanfield) sont à ses côtés au sein d'un gang qui ne connaît pas la défaite...

The Harder They Fall ©DAVID LEE/NETFLIX

Un casting de folie

L'histoire de ce western aux inspirations tarantinesques est complétement fictive. Cependant, The Harder They Fall convoque de vraies figures historiques de l’histoire du western noir américain. On retrouve ainsi Mary Fields, Cherokee Bill ou Bass Reeves, le premier shérif adjoint noir de l'ouest du Mississippi.

Aux côtés de Jonathan Majors et d'Idris Elba, on retrouve un casting plutôt impressionnant. Zazie Beetz (Joker), incarne ici Mary Fields, Lakeith Stanfield est Cherokee Bill qui est férue de la gâchette, Delroy Lindo prête ses traits à l'adjoint du shérif Bass Reeves. Regina King ou encore Delroy Lindo, présent dans le dernier film de Spike lee sur Netflix Da 5 Bloods, complètent le casting.

Une chose est sûre, la bande-annonce dévoilée promet un grand spectacle avec au programme pas mal d'action et d'hémoglobine. Dans la veine de Django Unchained, on retrouve une aventure pop et complétement déjantée.