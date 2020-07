The Kissing Booth 3 : Netflix dévoile déjà un extrait

Alors que "The Kissing Booth 2" vient de sortir, Netflix a révélé qu’il aura droit à une suite. Mieux encore, la plateforme de streaming a dévoilé un extrait de ce troisième film, puisqu’il a déjà été tourné en secret. Il arrivera en 2021, sans que l’on sache exactement quand pour le moment.

De quoi parle The Kissing Booth ?

Réalisée et scénarisée par Vince Marcello, The Kissing Booth est une comédie romantique britannique adaptée du roman éponyme de Beth Reekles. L’histoire est centrée sur Elle, une adolescente qui partage tout et n’a aucun secret avec Lee, son ami d’enfance. Mais lors d’une soirée, Elle échange un baiser avec Flynn, le frère de Lee, ce qui pourrait tout changer entre les deux amis…

C’est Joey King qui joue Elle, tandis que Lee et Noah sont respectivement interprétés par Joel Courtney et Jacob Elordi. La distribution de The Kissing Booth compte aussi Meganne Young, Molly Ringwald, Stephen Jennings, Morné Visser, Jessica Sutton, Carson White, D. David Morin ou encore Joshua Daniel Eady.

The Kissing Booth 3 : une arrivée l’année prochaine sur Netflix

Attention car la suite de cet article contient des spoilers sur The Kissing Booth 2 et 3 !

Alors que The Kissing Booth 2, toujours réalisé par Vince Marcello, est seulement sortie le 24 juillet dernier, on sait désormais qu’un troisième opus verra le jour. Les fans le réclamaient depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, après avoir découvert la suite du premier film. Pour annoncer la nouvelle, Netflix vient de dévoiler un extrait de The Kissing Booth 3, puisque le troisième long-métrage a déjà été tourné.

On y retrouve les quatre principaux protagonistes de l’histoire, Elle, Noah, Lee et Megan, en vacances d’été. Alors que les quatre amis profitent d’une piscine et de cocktails préparés par cette dernière, Elle reçoit un appel du bureau des admissions d’Harvard, qui semble la contrarier, et le rejette. Lorsque Noah lui demande si tout va bien, elle feint de ne pas avoir de problème avant de changer de sujet. Cet extrait fait suite au final de The Kissing Booth 2, puisqu’on y découvrait qu’Elle avait été acceptée dans deux universités : Berkeley, tout comme Lee, et Harvard, où Noah a aussi été accepté. Elle va alors devoir faire un choix entre aller à Berkeley avec son ami d’enfance ou à Harvard avec son petit-ami. D’après l’extrait sorti par Netflix, la jeune femme ne semble pas avoir encore choisi entre les deux options qui s’offrent à elle à ce moment du troisième film. Il faudra donc attendre l’année prochaine pour connaître sa décision.