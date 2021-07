The Kissing Booth 3 : Netflix dévoile la bande-annonce

Après un extrait dévoilé il y a un an, Netflix offre enfin la bande-annonce de "The Kissing Booth 3". Très attendu, le film toujours porté par Joey King et Jacob Elordi sera disponible sur la plateforme le 11 août.

L'histoire de The Kissing Booth

Adapté du roman de Beth Reekles, The Kissing Booth suit Elle (Joey King), une adolescente qui tombe amoureuse du frère de Lee (Joel Courtney), son meilleur ami. Une situation compliquée mais qui trouve une finalité heureuse, ou presque. Car dans le second opus Noah (Jacob Elordi), devenu le petit ami d'Elle, déménage pour poursuivre ses études à Harvard. Débute alors une relation à distance, pas aidée par l'arrivée de nouveaux protagonistes. En effet, Noah fait la rencontre d'une charmante étudiante, quand Elle se lie d'amitié avec un beau camarade de classe. Évidemment, leur couple parvient à rester solide et ils pourraient être récompensés dans The Kissing Booth 3, En effet, Elle et Noah ont la possibilité de se retrouver puisque la jeune fille va être acceptée à Harvard et pourra donc faire ses études en restant proche de Noah.

The Kissing Booth 2 ©Netflix

Cependant, Harvard n'est pas la seule université à l'accepter, puisqu'elle est aussi admise à Berkeley. Le problème étant que son meilleur ami Lee ira de son côté à Berkley justement. Elle se retrouvera donc dans The Kissing Booth 3 face à un choix difficile : suivre son petit-ami ou son meilleur ami.

Un été de rêve, ou presque

Après un premier extrait dévoilé il y a déjà un an, Netflix offre enfin aux fans de la saga une bande-annonce (en une d'article) digne de ce nom pour The Kissing Booth 3. On y retrouve la bande pour ce qui doit être leur dernier été ensemble. L'occasion de faire la fête dans une immense maison au bord de la plage. Mais surtout pour Elle et Lee de réaliser tout un tas de défis issus de leur liste de choses à faire avant d'entrer à l'université. Bref, un été de rêve, jusqu'à ce que la réalité revienne frapper à la porte.

On ne sait pas avec ces images qu'elle sera sa décision. Mais on comprend que le film sera avant tout l'occasion pour elle de grandir, de devenir adulte et de laisser l'enfance de côté.

Berkley ou Harvard ? La réponse sera à découvrir le 11 août sur Netflix.