The Last Dance : les docus à voir après la série Netflix sur Michael Jordan

Alors que "The Last Dance" nous a offert un voyage dans le temps aux côtés de Michael Jordan et ses Bulls, d'autres documentaires sur la NBA et des joueurs phares sont à découvrir sur Netflix ou via des chaînes Youtube.

Après dix épisodes, The Last Dance, le documentaire consacré à Michael Jordan et plus particulièrement à la 6e victoire des Bulls en NBA en 1998, s'est terminé. Le dernier épisode du documentaire diffusé sur ESPN aux Etats-Unis, a en effet été mis en ligne sur Netflix le 18 mai. On vous invite évidemment à foncer dessus. Mais une fois ces ultimes épisodes vus, que regarder pour rester dans l'ambiance du basket ? Et bien on a pour vous quelques conseils de documentaire à regarder et de chaînes Youtube à suivre pour en savoir toujours plus sur des acteurs atypiques de la NBA.

On commence avec Iverson, un documentaire consacré à un des "petits joueurs" les plus marquants de la NBA : Allen Iverson. Mesurant 1m83, Iverson était un joueur phare des 76ers de Philadelphie dans les années 1990 et 2000. Un petit gabarit capable de dunker et qui n'avait pas peur de se frotter aux grands. En atteste son célèbre dribble sur Michael Jordan. Pourtant, les choses n'ont pas commencé de la meilleure des manières pour lui, comme on le découvre dans le documentaire. En effet, en 1993, alors qu'il assiste à une bagarre entre jeunes noirs et jeunes blancs dans un bowling, il est arrêté et condamné à 15 ans de prison. Heureusement, il est gracié après 4 mois, mais le documentaire pointe là les conséquences du racisme aux Etats-Unis, avec un juge qui avait décidé d'écraser le garçon, alors âgé de 18 ans.

Outre un retour sur son passé, Iverson montre comment le joueur a eu une véritable influence sur les joueurs et leur look. Si Dennis Rodman avait déjà des tatouages avant Iverson, c'est bien ce dernier qui les a popularisés en NBA. Enfin, le film n'oublie pas d'évoquer ses problèmes d'image, notamment avec la presse (son fameux "We're talking about practice" en conférence de presse) menant, en partie, à un départ de Philadelphie.

Bien qu'il n'ait malheureusement jamais remporté de championnat NBA, Allen Iverson était un joueur hors-pair, excellent dribbleur et marqueur. Son histoire est à découvrir dans ce documentaire disponible sur Netflix.

Tout comme Allen Iverson, Vince Carter n'a pas de titre majeur en NBA à son palmarès. Pourtant, là encore il s'agit d'un joueur majeur, devenu mythique par ses dunks hallucinants, et toujours en activité à 43 ans - devenant le premier joueur à jouer sur quatre décennies ! Un joueur puissant qui commença sa carrière aux Raptors en 1998. Sauf qu'à l'époque, Toronto n'est pas une ville de basket. C'est pourtant sous l'impulsion de Vince Carter, avec à ses côtés Tracy McGrady, que la donne va changer. Carter fit le show et poussa ainsi les chaînes à s'intéresser aux Raptors. Sa victoire au concours de dunks en 2000 le propulsant alors dans une autre sphère.

Si le documentaire The Carter Effect montre les qualités du joueur, et sa séparation difficile avec les Raptors et les fans en allant du côté des Nets, c'est surtout ce qu'il a amené à la ville qui est montré ici. Développant notamment des clubs de nuit, le basketteur à attiré du monde, dont d'autres joueurs. Et rapidement la ville est devenue un lieu incontournable. On en regrette presque parfois que le film s'éloigne des terrains, mais la démarche reste pertinente. A découvrir là aussi sur Netflix.

La NBA sur Youtube

Pour tes sujets plus variés autour de la NBA, on vous conseille également la chaîne Youtube NBA Stories. Avec des vidéos allant de 3-4 minutes à plus d'1h30 pour Kobe Bryant, la chaîne offre aussi bien des focus sur des joueurs d'hier et d'aujourd'hui, que sur des moments marquants de l'histoire du basket. Comme le fameux Flu Game qui a vu Michael Jordan jouer en dépit d'une intoxication alimentaire (montré dans l'épisode 9 de The Last Dance). Les vidéos sont précises, sérieuses et faciles d'accès même pour les néophytes. Il en va de même pour la chaîne Le Crossover, qui se veut très explicative sur le sport en général, sur les règles ou les tactiques, tout en suivant de prêt la NBA actuelle.

Enfin, on vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne de Sébastien Ferreira. Même si celle-ci est bien moins fournie, ses vidéos sortent néanmoins du lot par un ton assez comique. En atteste la vidéo sur le trashtalking de Michael Jordan absolument géniale ! Un parfait complément après The Last Dance.