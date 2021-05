The Lost City of Z sur Netflix : retour sur les conditions de tournage difficiles du film

"The Lost City of Z" est actuellement disponible sur Netflix. Le film de James Gray s’intéresse à une exploration en plein cœur de l’Amazonie. Et le réalisateur a tenu à tourner le long-métrage sur place, malgré les conditions difficiles.

The Lost City of Z, l’histoire de Percy Fawcett

Sorti en 2016, The Lost City of Z raconte très librement l’histoire vraie de Percy Fawcett, un homme ayant occupé plusieurs professions dans sa vie mais surtout connu pour avoir été l’un des plus grands explorateurs du XXème siècle. Le film s’intéresse à son obsession pour une ancienne cité perdue dans la jungle brésilienne. Après avoir été envoyé en Amazonie en 1906 pour cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie, Fawcett revient en Angleterre. Il devient alors obsédé par la découverte d’une cité perdue légendaire. Bientôt, il décide de partir à sa recherche…

The Lost City of Z a été réalisé par James Gray. C’est Charlie Hunnam qui y joue Percy Fawcett, et sa femme est interprétée par Sienna Miller. Tom Holland y prête ses traits à Jack, le fils de Percy qui l’accompagne dans son expédition aux côtés d’Henry Costin, un fidèle ami de l’explorateur qui est lui incarné par Robert Pattinson.

Le conseil de Coppola

Plutôt que de tourner en studio, ou même dans des forêts accueillantes, James Gray a préféré emmener ses caméras dans un endroit beaucoup plus dangereux. The Lost City of Z a ainsi été tourné dans la partie colombienne de la forêt amazonienne. Avant de partir pour la jungle sud-américaine, le réalisateur a d’ailleurs écrit à Francis Ford Coppola pour lui demander conseil sur la manière de procéder. Ce dernier s’était rendu dans un tel environnement pour mettre en boîte Apocalypse Now des dizaines d’années auparavant. Mais plutôt que de lui faire des recommandations pratiques, Coppola lui a simplement répondu : « N’y va pas. » Le cinéaste américain d’origine italienne avait reçu le même « conseil » de Roger Corman lorsqu’il avait décidé de tourner son film de guerre.

Francis Ford Coppola ©Chas Gerretsen / Nederlands Fotomuseum / Zoetrope Corp. via AP

Un tournage difficile

Comme l’avait prédit Coppola, les conditions de tournage de The Lost City of Z ont été compliquées pour l’équipe du film. Les acteurs ont témoigné des difficultés à tourner dans un endroit aussi dangereux. Parmi eux, Robert Pattinson a admis ne pas toujours avoir été très serein dans la forêt amazonienne :

C’était parfois assez douteux. Il y avait des araignées et des serpents géants partout. Et des grenouilles géantes, superbes et d’un bleu clair qui peuvent vous tuer. On avait peur des vipères de tonnelle qui tombent des arbres et vous mordent au visage. Après que quelqu’un de l’équipe de tournage s’est fait mordre dans le cou par un serpent, la production nous a demandé avec Charlie d’aller dans la jungle vierge avec des machettes, et tous les Colombiens nous disaient, "Il y a une raison pour laquelle on ne s’aventure pas hors du sentier. Les animaux vous laissent tranquilles jusqu’à ce que vous commenciez à vous aventurer dans la jungle et à détruire la végétation".

Des événements évoqués notamment dans ce court making-of ci-dessous :

De Brad Pitt à Charlie Hunnam

Comme pour de très nombreux films, The Lost City of Z a subi des changements de casting, et aurait pu être porté par un acteur différent que celui finalement à l’écran. Charlie Hunnam n’était pas le premier choix pour jouer Percy Fawcett. Il a fallu deux désistements pour que le rôle lui soit offert. À l’origine, l’explorateur devait être joué par Brad Pitt. Mais après des discussions avec Gray, les deux hommes se sont rendus compte qu’il valait mieux que Fawcett soit joué par un acteur britannique. Pitt a ainsi pu accepter de tenir l’affiche de World War Z, et est resté impliqué sur le film de Gray en tant que producteur exécutif.

Brad Pitt ©Mega / KCS PRESSE

De son côté, la production de The Lost City of Z a d’abord engagé Benedict Cumberbatch pour interpréter Fawcett. Mais lorsque sa femme est tombée enceinte, Cumberbatch a préféré renoncer au rôle pour éviter à celle-ci de devoir donner naissance au beau milieu de l’Amazonie, ou d'être absent lui-même pour l'événement. C’est à ce moment que le rôle a atterri dans les mains de Hunnam, qui a accepté de jouer l’explorateur.