The Lovebirds : un trailer délirant pour la comédie Netflix avec Kumail Nanjiani

Issa Rae et Kumail Nanjiani forment un couple étonnant dans "The Lovebirds", une comédie Netflix qui s'annonce aussi drôle que follement rythmée. Découvrez la délirante bande-annonce avant l'arrivée du film sur la plateforme américaine en mai prochain.

La grosse sortie exclusive Netflix d'avril dans la rubrique cinéma était Tyler Rake, gros actioner énervé qui a permis à Chris Hemsworth de se défaire un peu du personnage de Thor. La sortie importante de mai sera aussi un divertissement mais qui lorgnera plus du côté de la comédie. The Lovebirds met en scène un couple qui adore se quereller. Lors d'une journée qui débutait normalement, ils vont renverser un cycliste qui leur fonce dessus. Celui-ci va s'enfuir mais un mystérieux homme va prendre le volant de leur véhicule pour continuer de leur poursuivre et... Le tuer !

Le couple assiste à ça sans tout comprendre. Puis les amoureux vont être accusés d'avoir commis ce crime, les forçant ainsi à fuir puis chercher à prouver qu'ils sont innocents. Ils vont se retrouver embarqués ensemble dans une aventure complètement ahurissante où le rire aura une place importante.

Un duo intenable dans The Lovebirds

Cette réalisation de Michael Showalter se présente comme un moment de cinéma parfait pour se divertir, avec un duo principal en très grande forme. Issa Rae et Kumail Nanjiani portent ensemble ce film qui risque de réserver quelques surprises étonnantes, avec une tension toujours tempérée par des ressorts comiques. Ça n'a pas l'air très fin (le gag avec le cheval) mais on sent que des bonnes ondes vont se dégager de ce film, pour nous sortir d'un quotidien peu réjouissant. On espère quand même que la bande-annonce de deux minutes n'a pas vendu tous les moments importants de The Lovebirds et qu'il reste du croustillant à découvrir.

De plus, dans une époque où la question de la diversité est impossible à éluder, voir un coupe mixte (une afro-américaine et un pakistano-américain) fait très plaisir. Encore plus quand Kumail Nanjiani (qui sera prochainement dans Eternals) est dans l'équation ! L'acteur et humoriste a un vrai capital sympathie, quand sa partenaire de jeu semble aussi beaucoup s'amuser dans le film. Avec ces arguments, The Lovebirds est déjà promis à un beau succès sur Netflix. Le long-métrage sera mis en ligne le 22 mai prochain.