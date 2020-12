The Mandalorian : Rosario Dawson se confie sur l'incroyable histoire de son casting en Ahsoka Tano

"The Mandalorian" est revenu il y a quelques semaines sur Disney + pour sa saison 2 avec Rosario Dawson en Ahsoka Tano. L'actrice se souvient de la drôle de manière grâce à laquelle elle a décroché le rôle.

The Mandalorian : magnifique produit d'appel

Quand Disney a racheté Lucasfilm il y a maintenant 8 ans, on savait que la guerre des étoiles ne connaîtrait pas d'armistice de si tôt. Une nouvelle trilogie a été annoncée, des films dérivés et une série télé intitulée The Mandalorian. Créée par Jon Favreau, elle serait le produit d'appel parfait pour le lancement du service de streaming Disney +. Effectivement, elle le fut, autant pour les fans de la première heure que les nouveaux venus dans la saga Star Wars.

On y suit un chasseur de primes mandalorien (Pedro Pascal) qui, lors de sa dernière mission, doit ramener un enfant de la même espèce que Yoda à des rebuts de l'Empire. Pourtant, sentant que quelque chose ne va pas, il décide au dernier moment de sauver la créature sans défense, même s'il sait qu'il sera derrière pourchassé par les anciens camarades de Dark Vador.

The Mandalorian ©Lucasfilm

La première saison de The Mandalorian était une vraie réussite dans son ambiance et son rendu esthétique général. Concernant l'histoire, c'était un peu chaotique et on sentait que la structure narrative balbutiait dans son ensemble. Les épisodes se ressemblaient un peu tous dans leurs intrigues, et il fallut attendre le dernier épisode pour que la promesse d'une histoire plus grande nous annonce une deuxième saison probablement plus dense et intéressante. Disponibles depuis quelques semaines, les premiers épisodes ont confirmé que les ambitions scénaristiques avaient changé.

Le seigneur des Tano

En 5 épisodes, The Mandalorian a en effet fait très fort pour rattacher sa jeune histoire à celle plus légendaire racontée depuis maintenant 43 ans. Des personnages déjà apparus dans les films et les séries animées ont fait leurs apparitions, à commencer par Bobba Fett (Temuera Morrison), que l'on croyait mort, et Bo-Katan (Katee Sackhoff). On a même commencé à comprendre pourquoi Moff Gideon (Giancarlo Esposito) voulait tant mettre la main sur l'Enfant et le nom du Grand Amiral Thrawn a été évoqué.

Cerise sur le lait bleu, une rumeur annonçait depuis plusieurs mois la présence probable d'Ahsoka Tano, un personnage adoré des fans apparu dans la série Clone Wars. Il se racontait même qu'elle serait interprétée par Rosario Dawson, ce qui s'avéra être le cas, comme nous avons pu le découvrir dans l'épisode 5. L'actrice, interviewée par nos confrères de Variety, s'est confiée sur les étranges circonstances qui l'ont amenée à incarner la guerrière aux sabres blancs.

The Mandalorian ©Lucasfilm

Rosario Dawson confirme que tout est parti de tweets de fans qui l'imaginaient dans le rôle de l'ancienne disciple d'Anakin Skywalker. Elle en a retweeté un en affirmant qu'elle serait bien partante pour une telle expérience. Elle apprend ensuite que cette histoire a pris des proportions inattendues et que l'idée est arrivée jusqu'aux oreilles de Dave Filoni. L'actrice sent l'excitation monter, ayant du mal à croire au fait qu'elle vient peut-être d'être "fancastée". Pourtant, son téléphone ne sonne pas et le rêve semble finalement s'envoler.

A l'époque, la saison 1 n'est pas encore sortie que Filoni et Favreau sont déjà en train de réfléchir à la deuxième. Le premier évoque alors l'idée d'intégrer Ahsoka à l'intrigue, se dit même que Rosario Dawson pourrait vraiment convenir et se trouve en haut de sa liste de prétendantes. Jon Favreau lui répond sans attendre "Je la connais.".

L'actrice reçoit alors un appel FaceTime du duo galactique. Ils lui montrent des dessins préparatoires dans lesquels elle apparait sous les traits de Tano. Elle apprend aussi que le personnage sera un des plus importants de la deuxième saison et se retient de montrer combien elle est excitée par l'idée.

Elle se souvient que la réception téléphonique n'était pas très bonne et qu'elle a fini par couper le flux vidéo de la conversation pour se contenter de l'audio. Folle de joie, elle tente de garder une voix calme alors qu'elle saute frénétiquement de joie partout dans son appartement. Finalement, Filoni et Favreau lui demandent candidement si elle veut vraiment le rôle, lui confiant qu'ils comprendraient si elle le refuse. Là encore, Dawson tente de garder la tête froide et leur répond que, oui, ce projet pourrait être cool.

The Mandalorian ©Lucasfilm

La belle histoire avec l'univers Star Wars continue depuis pour l'actrice que l'on a pu enfin découvrir virevoltante en Ahsoka Tano il y a quelques jours. Elle devrait, en toute logique, apparaître à nouveau dans d'autres épisodes de The Mandalorian.