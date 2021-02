The Map of Tiny Perfect Things sur Prime Vidéo : c'est quoi ce film avec Kathryn Newton ?

"The Map of Tiny Perfect Things", un long-métrage américain à la fois romantique et fantastique, fait son entrée dans le catalogue de Prime Vidéo. Focus sur ce long-métrage romantique pour le moins intriguant.

The Map of Tiny Perfect Things : de quoi ça parle ?

The Map of Tiny Perfect Things raconte l'histoire de Mark, un jeune homme particulièrement intelligent qui vit quotidiennement la même journée. Pourtant, un beau jour, il tombe sur Margaret, une adolescente elle aussi prisonnière d'une boucle temporelle. Ils décident alors d'unir leurs forces et s'emploient à dénicher tous les "petits riens" qui pourraient embellir la journée qu'ils explorent perpétuellement. Tous deux commencent à tomber amoureux l'un de l'autre, mais parviendront-ils pour autant à sortir de cet espace-temps ? Et, si oui, de quelle manière ?

The Map of Tiny Perfect Things ©Amazon Studios

autour d'une boucle temporelle sont légion ces derniers temps. Le long-métrage use donc du registre fantastique pour narrer une histoire d'amour qui ne devrait laisser personne indifférent. Petite indiscrétion : le film est nommé d'après une carte dessinée par Mark qui recense tous les moments "parfaits" que Margaret et lui ont vécu jour après jour. Il se murmure aussi qu'un twist viendrait bousculer le long-métrage... Pour mieux le sortir d'un genre désormais éprouvé ? Soyons honnêtes, les programmes s'articulant Poupée russe , série Netflix globalement acclamée, ou encore la franchise Happy Birthdead , en sont de parfaits exemples. À première vue, le film Prime Video s'intéressera plus à l'évolution de la relation entre Margaret et Mark qu'à l'aspect fantastique du monde dans lequel ils vivent.pour narrerqui ne devrait laisser personne indifférent. Petite indiscrétion : le film est nommé d'après une carte dessinée par Mark qui recense tous les moments "parfaits" que Margaret et lui ont vécu jour après jour.Pour mieux le sortir d'un genre désormais éprouvé ?

La consécration pour Kathryn Newton ?

Dans les rôles principaux du long-métrage, Kyle Allen et Kathryn Newton. Vous aurez pu croiser le jeune homme au détour d'American Horror Story ou encore de la série The Path, portée par Aaron Paul. Face à lui, une jeune comédienne à la filmographie impressionnante. Découverte dans Paranormal Activity 4, elle tourne ensuite dans Mad Men et Supernatural - dans laquelle elle campe Claire Novak. Kathryn Newton renoue avec les salles obscures en 2017 avec deux films nommés aux Oscars : Lady Bird et 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance.

The Map of Tiny Perfect Things ©Amazon Studios

Au niveau des séries, la comédienne s'est illustrée dans Les Quatre filles du docteur March, Big Little Lies et The Society. En 2020, la jeune femme a été plusieurs fois nommée à de prestigieuses récompenses pour son rôle dans la comédie horrifique Freaky. Dans ce film loufoque, elle campe une jeune femme dont le corps accueille celui d'un serial-killer - et vice-versa. À ses côtés dans The Map of Tiny Perfect Things, Josh Hamilton (le père de Clay dans 13 Reasons Why) et Al Madrigal (I'm Dying up here). Cleo Fraser (Brooklyn Nine-Nine) et Anna Mikami (Instinct) complètent la distribution du long-métrage.

Un créateur bien connu

Le film diffusé sur Amazon se base sur une histoire écrite par Lev Grossman. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce dernier voit l'un de ses ouvrages sur les écrans ! On lui doit aussi la trilogie Les Magiciens, à l'origine de la série du même nom. À la réalisation, l'américain Ian Samuels, dont il s'agit du second long-métrage. Le tout premier film de Samuels n'était autre qu'une romance portée par Shannon Purser, vue dans Riverdale et Stranger Things.

Plongez dans le poétique long-métrage porté par Kathryn Newton et Kyle Allen, dès le 12 février sur Prime Vidéo !