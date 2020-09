The Midnight Sky : premières images de la nouvelle réalisation de George Clooney (Netflix)

Acteur connu et reconnu, George Clooney est passé de l'autre côté de la caméra depuis des années. Sa nouvelle réalisation se titre "The Midnight Sky" et sera visible sur Netflix à la fin de l'année. Les premières images viennent de tomber, avec la star qui figure aussi au casting.

The Midnight Sky : George Clooney fait de la SF

George Clooney revient avec la casquette de metteur en scène pour son septième film, un an après avoir signé des épisodes de la série Catch-22. Un parcours derrière la caméra qu'il a entamé avec Confessions d'un homme dangereux. Son nouveau projet est The Midnight Sky, un film dont le sujet change de ce qu'il fait d'habitude. Il sera question de science-fiction, dans une adaptation du bouquin Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton. Comme tout le temps avec ses réalisations (hormis dans Bienvenue à Suburbicon), il s'est trouvé une place dedans et détient l'un des premiers rôles. Celui d'un scientifique qui vit seul dans une base en Arctique, alors que le reste du monde est entré dans une ère post-apocalyptique. Il a refusé de quitter les lieux quand ils ont été évacués. Sa mission sera d'arriver à entrer en contact avec une équipe envoyée dans l'espace qui cherche à revenir sur Terre. Il va ainsi réussir à établir un lien avec une astronaute, elle aussi confrontée à une forme de solitude. Une relation à distance va se tisser entre ces deux êtres.

George Clooney s'entoure d'un joli casting pour l'accompagner devant la caméra. Felicity Jones, Kyle Chandler et David Oyelowo sont montés à bord du vaisseau The Midnight Sky. Son atterrissage interviendra en décembre prochain sur Netflix. C'est la toute première collaboration entre Clooney et la plateforme. Cette dernière n'est d'ailleurs pas productrice mais uniquement détentrice des droits de diffusion. C'est ce projet qui a occupé l'acteur/réalisateur pendant tout ce temps, il faut dire qu'en dehors de Catch-22, on n'a plus eu de signe de sa part depuis son rôle dans Money Monster.

Premières images de ce drame humain

En attendant une bande-annonce qui permettra de se faire un meilleur avis sur l'ambiance et le scénario, des premières images viennent de tomber chez Vanity Fair. Elles sont quatre et mettent principalement en avant le casting. George Clooney y apparaît avec une barbe grisonnante d'ermite. The Midnight Sky ne devrait pas être un film de SF spectaculaire, mais davantage un drame humain dans un contexte futuriste.