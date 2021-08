The Old Guard 2 : le film Netflix a sa réalisatrice

Charlize Theron et sa bande n'en ont pas terminé sur Netflix. "The Old Guard 2" va voir le jour, suite au succès du premier volet. Le tournage devrait débuter en 2022 et le film vient de se trouver une nouvelle réalisatrice pour le mener.

The Old Guard, un succès Netflix avec Charlize Theron

Reçu de manière mitigée par la presse lors de sa mise en ligne en 2020, The Old Guard est, du point du vue de Netflix, une réussite. Avec plus de 78 millions de vues, on peut parler de carton pour ce film d'action porté par Charlize Theron. L'adaptation des comics de Greg Rucka et Leandro Fernández en reprend le principe, en suivant un groupe de combattants immortels qui se baladent à travers les âges pour s'opposer aux menaces qui guettent les hommes. La troupe, rejointe par la recrue Nile (KiKi Layne), se retrouve aux prises avec un ennemi particulière coriace.

Un mélange entre action et fantastique qui a visiblement plu aux abonnés. Et quand ça marche, c'est inévitablement que l'on cherche le moyen de capitaliser dessus. Netflix ne s'est donc pas privé d'officialiser un second volet. Démarche guère étonnante, la fin de The Old Guard avait laissé la porte ouverte pour un prolongement avec la réapparition de Quyn (Veronica Ngo).

The Old Guard ©Netflix

Changement de réalisatrice pour la suite

Charlize Theron et le casting principal seront de retour dans une nouvelle aventure qui est en développement depuis un moment. Le tournage commencera durant la première partie de 2022, si tout va bien. Une date de sortie devrait ensuite être fixée pour la fin de cette année ou pour 2023.

Mais avant de voir aussi loin, on apprend aujourd'hui que The Old Guard 2 ne sera pas dirigé par Gina Prince-Bythewood. La réalisatrice devait normalement reprendre le poste mais son emploi du temps ne lui permet pas d'être disponible. Elle reste impliquée comme productrice et c'est Victoria Mahoney qui a été engagée pour prendre la relève. Le projet reste entre les mains d'une femme. Elle figure au générique de L'Ascension de Skywalker en étant réalisatrice de second équipe. Son CV affiche également plusieurs expériences à la télévision, sur des séries comme Lovecraft Country, The Morning Show ou encore Grey's Anatomy.