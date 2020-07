The Old Guard : rencontre avec Charlize Theron - CinéSéries

Elle est à l'affiche de "The Old Guard", dans le rôle de la cheffe d'un groupe de mercenaires immortels sympathiques et très efficaces quand il s'agit d'envoyer de l'action réjouissante. Charlize Theron accroche un nouveau rôle "badass" à sa collection, et on a pu lui poser quelques questions à cette occasion. Rencontre.

Depuis le vendredi 10 juillet 2020, Netflix présente de nouveau un long-métrage "original", en partenariat avec Skydance, Denver and Delilah Productions et Dune Films. Après Spenser Confidential, Tyler Rake et Balle Perdue, The Old Guard est une nouvelle tentative d'ouvrir une franchise d'action moderne, aux chorégraphies de combat étudiées et aux idées contemporaines. Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, les auteurs et producteurs ont construit un casting séduisant autour d'une icône du cinéma, l'actrice et productrice Charlize Theron. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec elle et lui poser quelques questions par écrans interposés (vidéo ci-dessus).

"On veut être conviées à la table !"

The Old Guard, adapté du comic book de Greg Rucka et Leandro Fernandez, propose une idée originale : Des mercenaires immortels ont formé un groupe très soudé, et protègent l'humanité depuis des siècles. Alors qu'ils sont engagés pour une mission très dangereuse, leurs pouvoirs sont révélés. Andy (Charlize Theron), la chef du groupe et Nile (Kiki Layne), dernière recrue de l'équipe, vont tout tenter pour neutraliser leurs ennemis.

Avec son action décomplexée qui ne rechigne pas à se faire violente, avec une histoire d'amour homosexuel et millénaire entre deux anciens ennemis devenus amants, The Old Guard dispose de motifs intéressants pour se distinguer. Surtout, il ne manquera pas de toucher un public demandeur de modernité et de diversité, et il est rafraîchissant de voir un actioner réalisé par une femme, Gina Prince-Bythewood, ainsi que mené par deux comédiennes de talent, Charlize Theron donc et Kiki Layne.

Nous avons voulu en savoir plus, sur l'expérience vécue par Charlize Theron à l'affiche et à la fabrication de ce film - dont elle est aussi productrice -, ainsi que sur la dimension féministe de celui-ci.

The Old Guard, disponible sur Netflix depuis le 10 juillet.