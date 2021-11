The Power of The Dog : Benedict Cumberbatch s’est investi comme jamais pour ce rôle

Attendu sur Netflix, "The Power of The Dog" promet une performance potentiellement oscarisable pour Benedict Cumberbatch. L’acteur britannique a en effet pris tous les risques, afin de livrer ce qui pourrait être sa performance la plus aboutie depuis le début de sa carrière.

Benedict Cumberbatch : le joyau de la Couronne

Une présence charismatique, un timbre de voix inimitable, un accent anglais à couper au couteau et un regard bleu perçant…Benedict Cumberbatch est devenu, en quelques années, un acteur incontournable du cinéma mondial.

Le comédien britannique est réputé pour s'être donné à fond sur chacune des productions qui lui ont été offertes. Cela est dû à son passé sur les planches puisqu’au début des années 2000, le futur Doctor Strange enchaînait les pièces de théâtre. Ainsi, entre 2001 et 2011, il joue régulièrement dans des productions théâtrales renommées. Ce type de représentation le pousse donc à adopter un jeu expressif et engagé qui, par la suite, plaira aux producteurs de cinéma et de télévision.

Ainsi, pour jouer plus efficacement le rôle principal dans le téléfilm Hawking, Benedict Cumberbatch a rencontré le professeur Stephen Hawking plusieurs fois. En ce qui concerne Sherlock, il a non seulement lu toutes les histoires d’Arthur Conan Doyle, mais il a également fait de la natation et du yoga pour conserver un look maigre. Dans le même temps, il n’a pas hésité à prendre du muscle pour jouer dans des blockbusters tels que Star Trek : Into Darkness et Doctor Strange. Enfin, pour mieux incarner la voix du Dragon Smaug dans Le Hobbit : La Desolation de Smaug, le comédien n’avait pas hésité à se rendre au zoo de Londres pour observer les mouvements des reptiles.

Lorsqu’il s’agit de jouer, Benedict Cumberbatch y va donc à fond. C’est donc ce qu’il a fait pour The Power of The God.

Entre prise excessive de nicotine et puanteur

Pour le dernier film de Jane Campion qui suivra les vies de deux éleveurs du début du Montana, Benedict Cumberbatch incarne un homme cruel et despotique. Récompensé par le Lion d’Argent du meilleur réalisateur, le film fut grandement apprécié au sein de la rédaction, notamment grâce à la performance du comédien.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas fait les choses à moitié, comme il le témoigne durant son interview pour le magazine Esquire. Ainsi, l’acteur a délibérément négligé son hygiène, afin de camper l’éleveur :

Je voulais cette couche de puanteur sur moi. Je voulais que les gens dans la pièce sachent ce que je sentais. C'était dur, pourtant. Ce n'était pas seulement pendant les répétitions. J'allais manger dehors et je rencontrais des amis de Jane. J'étais toutefois un peu gêné pour la femme de ménage, par rapport à l'endroit où je vivais.

Déclarant, entre autres, qu’il ne bougeait pas d’un cil lorsqu’on l’appelait par son prénom, Benedict Cumberbatch a poursuivi en estimant qu’il était allé très loin pour incarner de manière authentique son personnage. Ainsi, il a dû fumer beaucoup de cigarettes et apprendre à les rouler d’une seule main. Une tache difficile, qui a bien failli peser sur sa propre santé :

Je me suis fait un empoisonnement à la nicotine trois fois. Quand vous devez fumer beaucoup, c'est vraiment horrible. Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) - The Power of The Dog ©Netflix

Benedict Cumberbatch marche-t-il donc sur les traces de Daniel Day-Lewis et Christian Bale, connus eux aussi pour leurs préparations extrêmes ?

Oscar en vue ?

Le genre de performances jouées par l'acteur est souvent scruté par l’Académie des Oscars. Quand on sait que le film est, de plus, réalisé par la prestigieuse réalisatrice Jane Campion, on se dit que Benedict Cumberbatch pourrait avoir ses chances de connaître sa seconde nomination aux Oscars. Avec peut-être l’espoir d’une première statuette ?

Il faudra patienter, car Jamie Dornan (pour Belfast) et Will Smith (pour La Méthode Williams) pourraient être de sérieux concurrents selon les spécialistes. Il faudra attendre confirmation d’ici les prochains mois.

The Power of The Dog sortira sur Netflix le 1er décembre 2021 sur Netflix. Quant à Benedict Cumberbatch, on le retrouvera régulièrement à l’affiche bientôt avec Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.