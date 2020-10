The Prom (Netflix) : un trailer pour la comédie musicale avec Meryl Streep et Nicole Kidman

Les premières images de "The Prom", la nouvelle collaboration entre Ryan Murphy et Netlflix, annoncent une comédie musicale flashy portée par un beau casting. Le film est attendu le 11 novembre prochain sur la plateforme de streaming.

The Prom, la nouvelle comédie musicale de Ryan Murphy

Le prolifique Ryan Murphy sera bientôt (déjà) de retour sur Netflix avec une comédie musicale. L’intrigue de The Prom est centrée sur Emma, une lycéenne d’une petite ville conservative de l’Indiana qui se voit refuser l’autorisation d’emmener sa petite amie au bal de promo de son école. Un groupe de comédiens de Broadway souhaitant défendre une noble cause pour donner un nouvel élan à sa carrière décide alors de se mobiliser pour la jeune fille. Ils débarquent dans la petite ville et vont essayer d’offrir à Emma un bal de promo inoubliable.

Le créateur d’American Horror Story s’est entouré d’un casting impressionnant pour sa nouvelle collaboration avec Netflix. S’il s’agit du premier long-métrage de Jo Ellen Pellman, l’interprète d’Emma, le reste de la distribution comprend des acteurs particulièrement réputés. Meryl Streep y joue Dee Dee Allen, une comédienne dont la dernière pièce de théâtre n’a pas réussi à convaincre, et qui fait partie du groupe ayant décidé d’aider la lycéenne pour son bal de promo. Le reste du groupe en question comprend aussi Barry Glickman, interprété par James Corden, Angie Dickinson, incarnée par Nicole Kidman, et Trent Oliver, joué par Andrew Rannells. Parmi les seconds rôles du film, on pourra aussi y voir Ariana DeBose dans le rôle d'Alyssa, la petite amie d'Emma, Keegan-Michael Key et Kerry Washington.

Une bande-annonce colorée pour The Prom

Les premières images de The Prom nous plongent dans l’univers unique créé par Murphy. On y retrouve une ambiance colorée et dynamique présente dans d’autres œuvres du créateur d’American Horror Story. On pense par exemple à Glee, la série comédie musicale que Murphy a co-créée. L’intrigue du film, qui se déroule dans un lycée, devrait aussi pousser les fans de la série à faire des comparaisons entre les deux œuvres.

On découvre aussi dans la bande-annonce Meryl Streep en icône de Broadway égocentrique qui décide de défendre la cause d’Emma pour relancer sa carrière. La jeune lycéenne se voit refuser l’autorisation de venir au bal de promo de son école avec sa petite amie au cours d’un vote dirigé par le personnage que joue Kerry Washington. La bande-annonce tease aussi quelques scènes de danse des principaux acteurs du film, mettant notamment en avant les qualités de Nicole Kidman dans ce domaine. On y voit aussi des groupes de personnages danser au lycée, mais aussi dans un centre commercial ou dans la rue.

The Prom, nouvelle collaboration entre Murphy et Netflix pour une comédie musicale

Le film de Murphy est adapté de la comédie musicale théâtrale du même nom, qui avait débuté à Broadway en 2016 et s’était terminée deux ans plus tard. Elle avait été nominée pour six Tony Awards en 2019, dont celui de meilleure comédie musicale. Les auteurs de la pièce, Bob Martin et Chad Beguelin, sont aussi impliqués dans le long-métrage de Murphy puisqu’ils en ont signé le scénario.

The Prom est la deuxième comédie musicale dans laquelle Ryan Murphy est impliqué que Netflix sortira cette année. S’il ne l’a pas réalisé, le créateur d’American Horror Story a produit The Boys in the Band, disponible sur la plateforme de streaming depuis le 30 septembre dernier. Le film de Joe Mantello est lui aussi basé sur une pièce du même nom publiée en 1968. On devrait donc retrouver avec The Prom une similitude dans les thèmes abordés, même si le style de réalisation est différent.